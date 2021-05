Liverpools mesterligahåp lever videre: – Kjemper for et lite mirakel

Lenge så Manés scoring etter 31 minutter å bli oppgjørets eneste. På bakre stolpe stanget han inn et glitrende innlegg fra Mohamed Salah. Angriperen var helt suveren i en luftduell.

På tampen doblet Thiago til 2-0. Spanjolen gjorde sitt første Liverpool-mål med et skudd fra 20 meter.

– Det er en utrolig følelse å score mål, men det viktigste var at vi tok tre poeng. Vi kjemper videre for et lite mirakel, sa Thiago til Sky Sports etterpå.

Seieren gjør at Jürgen Klopps lag fortsatt kan drømme om Champions League-spill neste sesong. Med én kamp mindre spilt har rødtrøyene seks poeng opp til tabellfirer Leicester, som har begynt å vise store svakhetstegn i ligainnspurten.

Liverpool har igjen kamper mot Manchester United (b), West Bromwich (b), Burnley (b) og Crystal Palace (h).

Etterlengtet smultring

Hjemmelaget hadde flere sjanser til å fjerne all tvil før Thiagos sene scoring, men måtte i stedet leve farlig så lenge det bare sto 1-0.

Southampton var ikke tannløse offensivt, og vertenes målvakt Alisson gjorde sitt for at forrige sesongs seriemestere holdt nullen på Anfield i Premier League for første gang siden midten av januar.

Rett før Liverpools ledermål så Ché Adams ut til å kunne bredside gjestene i føringen, men Alisson kom akkurat tett nok på i situasjonen. Nathan Redmond sendte returen rett på keeper.

Forløsende

Mané har denne sesongen fått stadig flere kritikere. Han har frustrert Liverpool-fansen med et enormt sjansesløseri. Lørdagens scoring var bare hans tredje i ligaen siden årsskiftet.

Kombinasjonsspillet mellom Mané og Salah på 1-0 var det første mellom de to som ga mål i Premier League siden juni i fjor, melder statistikktjenesten Opta. Det sier litt om hva som har manglet for et Liverpool som i 2021 har vært en skygge av seg selv.

Trepoengeren mot Southampton var bare klubbens andre på elleve Anfield-kamper. I vinter tapte Liverpool hele seks hjemmeoppgjør på rappen.

Klopp måtte nok en gang gjøre endringer på stopperplass før avspark. En skadd Ozan Kabak måtte erstattes med Rhys Williams. Midtforsvaret har gjennom sesongen vært en konstant hodepine for Liverpools tyske manager.

KAMPFAKTA

Liverpool – Southampton 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sadio Mané (31), 2-0 Thiago (90).

Dommer: Kevin Friend.

Gult kort: Nathan Redmond, Southampton.

Lagene:

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Rhys Williams, Andy Robertson – Thiago, Fabinho, Georginio Wijnaldum – Mohamed Salah (Alex Oxlade-Chamberlain fra 87.), Diogo Jota (Roberto Firmino fra 79.), Sadio Mané (Curtis Jones fra 90.).

Southampton (4-2-2-2): Fraser Forster – Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Jannik Vestergaard, Jack Stephens – James Ward-Prowse, Stuart Armstrong – Theo Walcott (Ibrahima Diallo fra 66.), Nathan Redmond – Ché Adams (Moussa Djenepo fra 79.), Nathan Tella (Michael Obafemi fra 66.).

Premier League menn lørdag, 35. runde:

Leeds – Tottenham 3-1, Sheffield U. – Crystal Palace 0-2, Manchester C. – Chelsea 1-2, Liverpool – Southampton 2-0.

Spilt fredag: Leicester – Newcastle 2-4.

Spilles søndag: Wolverhampton – Brighton, Aston Villa – Manchester U., West Ham – Everton, Arsenal – West Bromwich.

Spilles mandag: Fulham – Burnley.

