Kaptein Tettey takket av i sin siste Norwich-kamp – Rooney berget plassen med et nødskrik

Tettey var første Norwich-spiller ut på matta der Barnsley sto æresvakt for ligamesteren i serieavslutningen. Norwich hadde allerede sikret seg opprykket og ligagullet på Englands nest øverste nivå.

Tettey ble byttet ut i det 87. minutt.

Cauley Woodrow og Conor Chaplin sørget for at Barnsley tok ledelsen to ganger, men Emi Buendía og Adam Idah utlignet hver sin gang for seriemesteren som rykket opp seks poeng foran Watford. Tettey nådde 262 kamper for Norwich på ni sesonger i England.

Det er ikke klart hva som er neste steg for den sentrale midtbanemannen.

– Det som er klart, er at familien og jeg flytter hjem i slutten av juni. Jeg vet ikke om jeg spiller fotball neste sesong. Vil kroppen tillate det? Har jeg lyst? Og går det for de hjemme? Det er mye som skal klaffe om jeg tar ett år til, sa Tettey til NTB for en drøy uke siden.

Nedrykksdrama

Før den siste runden var det allerede klart at Brentford, Swansea, Barnsley og Bournemouth skal spille omspill om den siste opprykksplassen til Premier League.

I bunnen var det langt fra avgjort. I kampen mellom Derby og Sheffield Wednesday var det klart før kampen at minst ett av lagene ville rykke ned. Rotherham og Wycombe var også i faresonen før kampen.

Derbys opphenting til 3-3 reddet plassen for dem, ett poeng foran Wycombe og to poeng foran Rotherham. 31 år gamle Martyn Waghorn ble Derbys helt med to scoringer.

Nytt Johansen-mål

Stefan Johansen, som er på lån i Fulham, har fått ny fart i karrieren sin etter at han ble klar for Queens Park Rangers. Klubben har klatret på tabellen etter Johansens overgang, og på lørdag var nordmannen nok en gang på scoringslisten. Johansen sendte QPR i føringen med 2-1 over Luton.

Albert Adomah fastsatte sluttresultatet til 3-1 i det 90. minutt.

Johansen har levert tre scoringer og to målgivende pasninger på 21 kamper for QPR. Nå vender han tilbake til Fulham som etter all sannsynlighet vil rykke ned fra Premier League.

