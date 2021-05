Krisemøter etter britisk forbud mot Tyrkia-reiser – mesterligafinalen kan bli flyttet

Det er den tyrkiske koronasituasjonen som gjør at britiske myndigheter har «rødlistet» landet. Transportminister Grant Shapps sa fredag at briter kun kan reise til Tyrkia «under helt ekstreme omstendigheter».

Alle som reiser dit, vil måtte gå i ti dagers karantene når de er tilbake i Storbritannia. De nye reglene gjelder fra 17. mai.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) uttalte senest torsdag at mesterligafinalen 29. mai skal gå som planlagt i Istanbul. Ifølge The Times er Uefa sjokkert over britenes avgjørelse.

Avisen skriver at det pågår krisemøter mellom Uefa, Englands fotballforbund (FA) og britiske myndigheter. Siden finalekampen er mellom to engelske lag, har flere tatt til orde for å flytte oppgjøret til Storbritannia.

Shapps er blant dem som åpner for dette, men understreker at Uefa selv må avgjøre saken.

– Fotballfans bør ikke reise til Tyrkia. FA (Englands fotballforbund) er i kontakt med Uefa. Vi er åpne for å være finalevert, men dette er en beslutning som Uefa må ta selv.

Aston Villa har tilbudt seg å la Champions League-finalen gå på Villa Park i Birmingham, hevder Sky Sports.

Høye smittetall har ført til at Tyrkia har stengt ned landet. Nedstengningen skal i første omgang vare til 17. mai.

