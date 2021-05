Seriestart i Oslo uten publikum: – Kan utgjøre en stor forskjell i de tøffeste kampene

Toppfotballen har håpet å komme i gang fra og med kommende helg, men det endelige klarsignalet kom ikke før onsdag.

I Vålerenga håpet man også at man åpnet for noe publikum, men det er uaktuelt i Oslo der smittetiltakene fortsatt er blant de strengeste i landet. Derfor blir det neppe heller publikum på neste hjemmekamp, 16. mai.

Så onsdag orienterte VIF på sine hjemmesider at det ikke blir noe publikum på serieåpningen. Osame Sahraoui synes det gjør kampen mot Rosenborg litt mindre spesiell, og skulle gjerne hatt publikum på tribunen. Av flere grunner.

– For å være helt ærlig kan jeg ikke si at jeg vet hvordan det er å spille foran et fullsatt Intility, så jeg hadde satt veldig pris på å få oppleve det. Det er klart at publikum utgjør en stor forskjell, og kanskje ekstra i det tøffeste kampene. Vi savner Klanen, og håper publikum snart får lov til å komme tilbake på stadion, sier Sahraoui til Dagsavisen og benytter samtidig anledningen til å gratulere Klanen med dagen.

Har gjort jobben

– Treningskampene som er avviklet siden 16. april er gjennomført på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Jeg er derfor veldig glad for at vi nå kan åpne for seriespill i de to øverste divisjonene i fotball for kvinner og menn, sa kulturminister Abid Raja på onsdagens pressekonferanse.

Før det hadde byrådsleder Raymond Johansen redegjort for Oslos gjenåpning, men der var det ingen lettelser for idretten nå.

Dermed blir den nordnorske duellen mellom regjerende seriemester Bodø/Glimt og Tromsø én av fire kamper som markerer oppstarten kommende søndag klokken 18.

På Aspmyra kan man ta imot 600 tilskuere fordelt på tre kohorter a 200.

2. divisjon må vente

To timer senere møtes Vålerenga og Rosenborg i Oslo til sin første kamp. Men det som de fleste anser som årets første toppkamp, må tilskuerne se på TV.

Vålerenga har sin andre kamp allerede påfølgende onsdag, mot Brann i Bergen.

Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg 08, Mjøndalen, Haugesund og Strømsgodset har fått utsatt sin seriestart i en uke på grunn av at de har fått trent mindre enn sine konkurrenter.

1. divisjon (OBOS-ligaen) fikk klarsignal til å starte som planlagt 15. mai, mens 2. divisjonsklubbene Skeid og Kjelsås fortsatt må vente og se hva som skjer på deres nivå.

De får fortsatt ikke lov til å spille treningskamper. Den vurderingen tas ikke før tidligst 20. mai, det betyr at ønsket seriestart i begynnelsen av juni, ser mørkt ut.

Bekymret for bredden

Det gjelder hele fotballpyramiden nedover i divisjonene.

Idrettspresident Berit Kjøll er spesielt utålmodig rundt situasjonen til breddeidrettsutøvere i kontaktidretter.

– Denne gruppen har ikke kunnet utøve ordinær idrettsaktivitet siden pandemien startet, og det er alvorlig. Snart må det være deres tur, sa hun til NTB i går.

Klubbene på toppnivå i håndball får omsider avslutte inneværende sesong. Avslutningen starter med seriefinalen mellom Vipers og Storhamar 11. mai. Cupfinalen mellom Sola og Vipers Kristiansand spilles deretter 15. mai.

