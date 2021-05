Fifa-presidenten vil ikke straffe superliga-utbryterne

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) sier at han foretrekker dialog med aktørene i prosjektet som endte opp med å bli en fiasko.

I et intervju med franske L'Equipe onsdag uttaler Infantino at planene om å opprette en lukket liga for storklubber var «uakseptable» og «utenkelige», men fotballtoppen er skeptisk til straff.

– Enkelte handlinger må få konsekvenser, og alle må kjenne sitt ansvar. Men du må alltid være varsom når du snakker om sanksjoner, sier han.

– Ved å straffe eksempelvis en klubb, straffer du også spillerne, trenerne og fansen, som ikke har hatt noe med dette å gjøre, tilføyer Fifa-presidenten.

Han mener videre at eventuelle sanksjoner først og fremst må komme fra nasjonale forbund, etterfulgt av Uefa og til slutt Fifa.

– Jeg foretrekker alltid dialog i konflikter, selv i de mest delikate situasjonene, sier Infantino.

Han mener alle må lyttes til for å forstå hvordan ting endte som de gjorde.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Atlético Madrid, Inter, Milan, Juventus, Barcelona og Real Madrid var en del av superliga-planene som ble annonsert 18. april.

To døgn senere kollapset prosjektet etter massiv kritikk fra supportere og myndigheter.

