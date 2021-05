Mourinho har fått ny trenerjobb i den evige stad

Det bekrefter klubben selv tirsdag.

Mourinho måtte forlate managerjobben i Tottenham for to uker siden. Han erstattet Mauricio Pochettino i London-klubben i november 2019.

Han har tidligere hatt det sportslige ansvaret i en lang rekke toppklubber. Fra 2008 til 2010 hadde han det sportslige ansvaret i Inter. Portugiseren kjenner derfor italiensk fotball godt.

Nå blir Roma neste stopp

Snakket om pause

Tirsdagens offentliggjøring kom som en overraskelse. Så sent som sist helg uttalte Mourinho at han hadde liten tro på at han ville være tilbake i en trenerrolle allerede neste sesong.

– Jeg har ingen planer. Nå lever jeg mitt normale liv. Jeg føler meg frisk. Jeg føler meg rolig. Jeg er på ferie. Nå har jeg bedre tid til å gjøre hjemmelekse og mine egne analyser, sa portugiseren i et intervju med The Times.

– Jeg avventer med å komme tilbake til fotballen. Jeg venter ikke bare på den rette klubben, men også den rette kulturen. Kanskje er neste sesong for tidlig, vi får se, tilføyde han.

Fotballekspert

I nærmeste framtid skal han jobbe som fotballekspert under sommerens EM-sluttspill.

Roma offentliggjorde tirsdag morgen at klubbens nåværende trener Paulo Fonseca (48) gir seg etter sesongen. Italienske medier var raske med å peke ut tidligere Juventus-, Napoli- og Chelsea-manager Maurizio Sarri som favoritt til å ta over treneransvaret.

Roma, som sist vant Serie A i 2001, har ikke vunnet noe siden 2008.

Laget tapte den første semifinalen mot Manchester United med 2-6 på bortebane og tar imot Ole Gunnar Solskjærs menn torsdag.

