Mahrez skjøt Manchester City til mesterligafinale da PSG så rødt og raknet

City er ikke bare klar for sin aller første finale i den gjeveste internasjonale klubbturneringen, men sin første europacupfinale av noe slag siden seieren i cupvinnercupen for 51 år siden.

Hvor mye det betyr ga spillerne et innblikk i da Oleksander Zintsjenko i det 55. minutt blokkerte skuddet etter et giftig Neymar-raid og ble omfavnet som om han hadde scoret. Jubelscenene ved kampslutt var også rørende.

Målene var det Mahrez som sto for, etter at han også ble matchvinner i bortekampen. Han scoret ledermålet fra spiss vinkel i det 11. minutt etter at Kevin De Bruynes skudd ble halvklarert. Så punkterte han spenningen i det 63. minutt etter en fabelaktig kontring regissert av Zintsjenko, Phil Foden og De Bruyne,

– Vi spilte ikke så bra i første omgang, men etter pause var vi gode, og vi kunne ha scoret mer. De mistet hodet og begynte å sparke oss, men vi hadde kontroll, sa Mahrez til BT Sport.

Ankelplagede Kylian Mbappé var oppført blant Paris Saint-Germains reserver, men han kom aldri på banen i vinterværet i Manchester, der banemannskapene måtte rydde is og sludd av banen etter et kraftig haglvær før kampstart.

Som i første kamp måtte PSG avslutte med ti mann. Angel Di Maria ble utvist i det 69. minutt, og det kunne blitt flere røde da gjestene henfalt til grisespill mot slutten.

Reddet av VAR

Kampen fikk en dramatisk innledning da dommer Björn Kuipers allerede etter seks minutter pekte på straffemerket. Han mente at Zintsjenko hadde handset, noe ukraineren fullstendig rasende avviste. Dommeren ble reddet av VAR, for bildene viste tydelig at innlegget som gikk over Neymar falt ned på Zintsjenkos skulder, og dommeren brukte to sekunder ved skjermen på å ombestemme seg.

Fire minutter etter den sjokkopplevelsen var Zintsjenko involvert i ledermålet. Det startet med keeper Ederson, som fikk et tilbakespill og slo en 70-meterspasning som fant venstrebacken i fullt firsprang på siden. Han slo ballen skrått ut til De Bruyne, som prøvde et skudd. Ballen endret retning på Alessandro Florenzi og havnet hos Mahrez, som fra spiss vinkel scoret mellom beina på Keylor Navas.

– Selvsagt var Edersons langpasning innøvd. Vi vet hvor langt og presist han kan slå, og vi trener på det. I dag fungerte det, sa Mahrez.

Gjestene lot seg ikke knekke og kom til to enorme sjanser i forsøket på å slå tilbake slik City gjorde i den første kampen.

Kjempesjanser

I det 18. minutt viste Marquinhos enorm spenst da han på et innlegg fra venstre knuste John Stones i luftduell og nikket mot lengste hjørne. Ballen falt ned på tverrliggeren langt utenfor Edersons rekkevidde.

To minutter senere beveget målvakten seg langt ut av målet og kastet ut til en uoppmerksom Bernardo Silva, som umiddelbart mistet ballen til Angel Di Maria. Argentineren så at målet var åpent og skjøt før Ederson kom seg på plass, men ballen gikk rett utenfor.

Ansporet av en opphisset Pep Guardiola på sidelinja samlet City-spillerne seg og fikk fasong på forsvarsspillet igjen. Laget bød ikke PSG på særlig flere muligheter, men slet også selv med å skape stort før Mahrez på overtid i omgangen kom til en ny avslutning fra spiss vinkel.

Punktering

Med enorm løpsvilje skapte City-spillerne vanskelige betingelser for PSGs offensive stjerner, og etter pause var det aldri noe som tydet på at PSG skulle greie å skape spenning om finaleplassen.

Angrepet som punkterte kampen var en CL-finalist verdig. Zintsjenko vant ballen på egen halvdel og sendte Foden på løp. Han spilte vegg med De Bruyne og slo et nesten ferdigscoret innlegg som Mahrez satte foten på ved lengste stolpe.

– Vi er gode til å kontre, og i dag var det slik vi scoret målene, sa målscoreren.

Da Di Maria ble sendt i garderoben med rødt kort var kvelden helsvart for PSG. Argentineren havnet i klammeri med fødselsdagsbarnet Fernandinho (36 år) ute ved sidelinjen og endte med å stemple ham på ankelen. Det ble ampert mellom de gjenværende spillerne.

Foden var nær 3-0-målet, men traff stolpen. Det betydde lite. Onsdag blir det klart om Chelsea eller Real Madrid blir motstander i finalen.

Manchester C. (England) – Paris Saint-Germain (Frankrike) 2-0 (1-0), sammenlagt 4-1

Mål: 1-0 Riyad Mahrez (11), 2-0 Mahrez (63).

Dommer: Björn Kuipers, Nederland.

Gult kort: Oleksander Zintsjenko, Kevin De Bruyne, Manchester C., Ander Herrera, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Paris Saint-Germain.

Rødt kort: Ángel Di María (69), Paris Saint-Germain.

Lagene:

Manchester C. (4-3-3): Ederson – Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Oleksandr Zintsjenko – Bernardo (Raheem Sterling fra 82.), Fernandinho, Ilkay Gündogan – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne (Gabriel Jesus fra 82.), Phil Foden (Sergio Agüero fra 85.).

Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Keylor Navas – Alessandro Florenzi (Colin Dagba fra 75.), Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo (Mitchel Bakker fra 82.) – Ander Herrera (Julian Draxler fra 62.), Leandro Paredes (Danilo Pereira fra 75.) – Ángel Di María, Marco Verratti, Neymar – Mauro Icardi (Moise Kean fra 62.).

