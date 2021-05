Dansk gjenåpning gir 15.900 tilskuere på EM-kampene

Det til stor glede for det danske fotballforbundet (DBU). Den pågående koronapandemien kunne satt en betydelig begrensning på antall tilskuere, men nå blir antallet doblet.

[ Slik spilles fotball-EM ]

Gjenåpningsavtalen bekrefter at man kan slippe inn 1000 tilskuere per tribuneseksjon, og det vil si 15.900 personer totalt på hver av de fire kampene som er lagt til Parken under sommerens EM-sluttspill.

Tidligere var det tillatt med bare 500 tilskuere per seksjon.

DBU-direktør Jakob Jensen satt i en ekspertgruppe som anbefalte flere tilskuere i Parken. Han er fornøyd med endringen.

– Vi får lov til å skru opp tilskuertallet til 15.900, som ekspertgruppen anbefalte. Det er vi naturligvis fornøyde med i DBU. Det betyr at enda flere kan være en del av den fest og det fellesskap og den fantastiske fotballen som vårt landslag skal levere i Parken, sier Jensen.

Det er Danmarks kamper i gruppe B mot Finland, Belgia og Russland, samt en åttedelsfinale, som skal spilles i Parken.

Fotball-EM starter fredag 11. juni.