United avviser at supporterne ble hjulpet inn på Old Trafford

Det skriver klubben i en uttalelse mandag ettermiddag. Søndag ble storkampen mot Liverpool stanset og utsatt på grunn av de massive protestene på Old Trafford og ved spillerhotellet The Lowry.

United skriver at enkelte demonstranter tok seg forbi sikkerhetsbarrieren og deretter klatret over portene i den såkalte München-tunnelen som leder inn til arenaen. Deretter skal de ha åpnet en dør der et hundretalls flere supportere kom seg inn.

En av deltakerne i søndagens protester knuste dessuten døren på en heis for rullestolbrukere og åpnet dermed for at flere kom seg inn på tribunene.

United samarbeider med politiet om å identifisere de som begikk kriminelle handlinger. Klubben skriver videre at den er opptatt av å fortsette dialogen med fansen gjennom supporterforumer og andre egnede kanaler.

Det er foreløpig ikke klart når hjemmekampen mot Liverpool i Premier League kan spilles. Man er inne i en hektisk sluttspurt i sesongen, og det er i utgangspunktet ikke ledige datoer som passer begge lag.

Det betyr at andre kamper kan bli flyttet for at United og Liverpool skal kunne møtes før sesongen skal avsluttes.

– Informasjon om omberammingen av kampen, samt mulig innvirkning på andre kamper, vil bli kunngjort etter samtaler og enighet med Premier League, opplyser klubben.

[ «Supporterne har fått ferten av blod og kommer ikke til å gi seg før eierne er drevet ut» ]