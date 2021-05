Storslåtte feiringer da Ajax og Inter ble seriemestere

Myndighetene oppfordret forgjeves Ajax-tilhengerne om ikke å samles utenfor Johan Cruyff Arena for å feire. Politiet sendte fortvilte oppfordringer om ikke å begi seg til området, der tusenvis av glade Ajax-fans feiret tittelen helt uten sosial distanse.

Inne på stadion var tribunene tomme på grunn av koronarestriksjoner.

Jurrien Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch og Davy Klaassen scoret målene som gjør at Ajax ikke kan innhentes selv om tre serierunder gjenstår.

For annen gang på tre år har Ajax vunnet både serie og cup. Dobbelttriumfen ble klar to dager etter at trener Erik ten Hag forlenget kontrakten. Han var tidligere ryktet til Tottenham som José Mourinhos etterfølger.

– Dette er et stort øyeblikk for oss. Bare synd at stadion ikke er full, sa kaptein Dusan Tadic til ESPN.

Ajax kom også til kvartfinale i europaligaen, men tapte der for Roma.

[ Graham Hansen klar for mesterligafinale – regissør bak avgjørende mål ]

Inter detroniserte Juventus-hegemoniet

Inter er italiensk seriemester i fotball for første gang på over et tiår. Juventus er detronisert etter ni år på Serie A-tronen.

Det ble klart da Atalanta bare greide 1-1 mot Sassuolo søndag. Bergamo-laget var eneste lag med teoretisk sjanse til å innhente Inter etter Milano-klubbens 2-0-seier over Crotone lørdag.

Atalanta og Milan er begge 13 poeng bak Inter med fire kamper igjen å spille.

Det er Inters første trofé siden 2011, og det første seriemesterskapet siden 2010, da klubben vant både ligaen, cupen og mesterligaen.

Antonio Conte, som førte Juventus til de tre første av klubbens ni strake seriemesterskap, var mannen som førte Inter til den etterlengtede tittelen. Han ble hentet til jobben i 2019, full av energi etter et friår siden han fikk sparken i Chelsea.

Spissduoen Romelu Lukaku og Lautaro Martínez, døpt «LuLa» i italienske medier, er også en viktig suksessfaktor. De scoret 55 mål til sammen forrige sesong og er oppe i 44 denne sesongen.

[ Manchester United – Liverpool blir ikke spilt søndag på grunn av voldsomme protester før kamp ]