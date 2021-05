Graham Hansen klar for mesterligafinale – regissør bak avgjørende mål

Seieren sørget for at semifinaleduellen lagene imellom endte 3-2 sammenlagt i favør Graham Hansens Barcelona.

I finalen venter enten Chelsea eller Bayern München. Den duellen avgjøres senere søndag. Bayern leder 2-1 foran returoppgjøret.

Mesterligafinalen spilles på Gamla Ullevi i Göteborg 16. mai. Der skal det gjeve trofeet for første gang på lang tid deles ut til en annen klubb enn Ada Hegerbergs Lyon.

Den franske storklubben har vunnet turneringen fem år på rad. Denne sesongen ble det exit i kvartfinalen mot PSG.

Full nerve

Med 1-1-resultatet i det første oppgjøret på bortebane hadde Graham Hansen og lagvenninnene i Barcelona et godt utgangspunkt foran returkampen i Spania. Søndagens oppgjør ble likevel tøft for det seiersvante laget.

Nederlandske Lieke Martens ga hjemmelaget en drømmestart da hun ble frispilt på venstrekanten og satte ballen vakkert i lengste hjørne etter bare åtte minutters spill.

Da samme Martens scoret sitt andre mål for dagen og sendte Barcelona opp i 2-0 etter en halvtime, så det meget lovende ut for hjemmelaget. En våken Graham Hansen fant lagvenninnen alene på bakerste stolpe med et strålende innlegg.

PSG slo imidlertid tilbake umiddelbart. Reduseringen til Marie-Antoinette Katoto kom etter ubesluttsomhet i Barcelonas bakre rekker og skapte full nerve i oppgjøret.

Ubeseiret

Ett PSG-mål i annen omgang ville sendt den franske storklubben videre til finale på bortemål. Nærmest mål var imidlertid Barcelona – med Graham Hansen i servitørrollen.

Drøyt midtveis i omgangen slo den norske vingen to påfølgende hjørnespark som endte med at ballen slo i henholdsvis stolpen og tverrliggeren. Jennifer Hermoso sto bak den første avslutningen og høyreback Marta Torrejón den andre.

Dermed kan Graham Hansen forberede seg på karrierens tredje mesterligafinale. I 2018 gikk hun av banen skadd da Wolfsburg tapte for Lyon, og to år tidligere satt hun skadet på tribunen da hennes tyske arbeidsgiver også tapte for den franske klubben.

Søndagens oppgjør ble utvilsomt en av de tøffeste prøvene Graham Hansen og Barcelona har blitt satt på denne sesongen. I den spanske ligaen har den katalanske klubben vært i en helt egen klasse.

Seier i samtlige 25 kamper og 127-5 i målforskjell er fasiten. Avstanden ned til serietoer Real Madrid er på 15 poeng, i tillegg til at Graham Hansen & co. har tre kamper mindre spilt.

