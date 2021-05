Full spenning i Spania etter nytt Messi-show

Valencia tok ledelsen tidlig i 2. omgang takket være et hodestøt fra Gabriel Paulista, og det så mørkt ut for gjestene da Messi misbrukte et straffespark i det 57. minutt. Jasper Cillessen reddet argentinerens skudd.

Ballen kom i spill igjen, og noen sekunder senere scoret Messi fra kloss hold.

Antoine Griezmann scoret ledermålet seks minutter senere, og nye seks minutter senere satte Messi inn 3-1-målet direkte på frispark.

Carlos Solér duket for en spennende avslutning med sin redusering, men det ble bare et trøstemål.

Barcelona og Real Madrid er begge to poeng bak serieleder Atlético Madrid fire serierunder før slutt. Sevilla kan også blande seg i gullstriden. Med hjemmeseier over Athletic Bilbao mandag vil Sevilla være tre poeng bak Atlético med like mange kamper spilt som de tre andre gullkandidatene.

I neste runde tar Barcelona imot Atlético Madrid, mens Sevilla gjester Real Madrid.

