Dortmund-direktør: Har gentlemansavtale med Sancho, men ikke med Haaland

Den 21 år gamle Dortmund-vingen er blant verdens mest ettertraktede fotballspillere, og han var i fjor sommer nær en overgang til Manchester United.

Den gang strandet avtalen på pris, men det er ikke utenkelig at Sancho forsvinner etter inneværende sesong.

Til den tyske kringkasteren ARD sier Zorc at klubben har en gentlemansavtale med briten.

– Vi hadde allerede i fjor en gentlemansavtale med Jadon om at han kan bytte klubb under visse betingelser, sier Dortmund-toppen.

Han avslører samtidig ikke hva disse betingelsene går ut på.

Haaland-salg uaktuelt

Derimot kan Zorc fortelle at det ikke blir like enkelt for klubbens andre storstjerne, Erling Braut Haaland, å forlate klubben.

– Han (Sancho) har vært hos oss i et par år. En slik avtale eksisterer ikke for Erling, fastslår Dortmunds sportsdirektør.

Zorc har flere ganger den siste tiden understreket at det ikke er aktuelt for klubben å selge Haaland i sommer, uavhengig av om gultrøyene skulle gå glipp av spill i pengemaskinen Champions League neste sesong.

– Vi har gjort klart hva vi mener om Haaland-saken. En avgjørelse blir ikke tatt uten at Borussia Dortmund er med. Uansett hvor vi havner, skal Erling fortsette å spille for oss, sa Zorc til Sport1 for halvannen uke siden.

Haaland-agent Mino Raiola har også vært åpen om at han har fått samme beskjed fra klubben.

Strandet

Haaland kom til Dortmund ved nyttår 2020, mens Sancho har vært i klubben siden sommeren 2017, da han kom fra Manchester Citys junioravdeling.

Mye tyder på at stjernevingen er klar for å bevege seg videre til en enda større klubb. Og Zorc erkjenner i intervjuet med ARD at gentlemansavtalen med Sancho var nær å bli aktivert i fjor.

– Men når alt kom til alt, ble ikke betingelsene oppfylt, sier Dortmund-direktøren om forhandlingene med United.

Lørdag kveld slo Sancho to målgivende pasninger da Dortmund tok seg til cupfinalen med 5-0-seier over Holstein Kiel.