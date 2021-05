Liverpool-legende før storkampen: – United får altfor mye kritikk

Sky Sports-eksperten synes Solskjærs lag får ufortjent mye kjeft. Manchester United har ofte vært en målskive etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013.

Storklubben vant 13 Premier League-titler under skotten, men har ikke vært i nærheten de siste åtte sesongene.

– Jeg mener Manchester United får altfor mye kritikk for det de gjør nå. De er ti poeng bak et fenomenalt Manchester City, og for meg er ikke United så langt unna (å kjempe om en ligatittel) som folk sier at de er. De har en veldig god sesong, sier Carragher i en Sky Sports-podkast.

Mye bra

De rødkledde er på vei til å bli Premier Leagues nest beste lag og skal etter alle solemerker spille finale i europaligaen i slutten av mai. Torsdag ble Roma knust 6-2 i den første av to semifinaleoppgjør.

Carragher peker på at United har gått over ett år uten å tape på bortebane i ligaen.

– En slik borterekke tror jeg ikke selv de berømte Manchester United-lagene greide å oppnå. Det er mye å være entusiastisk over, og mye vil stå på om de tar det siste steget i sommerens overgangsvindu, sier den tidligere stopperkjempen.

Rivalen sliter

Han mener Solskjær bør gjøre alt for å beholde Edinson Cavani. Den rutinerte stjernespissen har vært svært viktig for Manchester United den siste tiden.

– Jeg tror det blir avgjørende at han skriver ny kontrakt. Henter de i tillegg to nye spillere i begge ender av banen, vil ikke United være langt unna.

Søndag tar United imot Liverpool på Old Trafford. Erkerivalen ble i fjor seriemester for første gang på 30 år, men denne sesongen strever Jürgen Klopps menn tungt med å bli blant de fire beste på tabellen.

Kun seier er godt nok om Liverpool skal ha en realistisk sjanse til å ta seg til Champions League.

