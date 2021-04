Treneren og to spillere i karantene – byderbyet spilles

Vålerenga skriver om den noget spesielle hendelsen på sine hjemmesider fredag. Jack Majgaard, som pendler fra Sverige for å delta på to treninger i uken, fikk onsdag svar på koronatesten han tok mandag. Den viste et positivt resultat, mens hurtigtesten han tok på onsdag viste negativt resultat. Likevel tar klubben ingen sjanser.

– Jack har ingen symptomer på Covid-19 og har heller ikke vært sammen med noen med påvist smitte. I tråd med gjeldene smitteverntiltak holder han seg likevel i isolasjon hjemme i Sverige, opplyser klubben på sine hjemmesider.

Vålerenga har vært i dialog med Norges Fotballforbund, Oslo kommune og helsemyndighetene, og har fått klarhet i at de likevel kan spille lørdagens treningskamp mot byrival Lyn.

– To spillere, samt fire i støtteapparatet er etter nøye gjennomgang av treningen tirsdag blitt definert som nærkontakter og må i 8 dagers karantene, selv om Jacks nye test var negativ, opplyser klubben.

