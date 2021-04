– Det som er klart, er at familien og jeg flytter hjem i slutten av juni. Jeg vet ikke om jeg spiller fotball neste sesong. Vil kroppen tillate det? Har jeg lyst? Og går det for de hjemme? Det er mye som skal klaffe om jeg tar ett år til.

Det sier Norwich-spiller Tettey til NTB. Slik det ser ut nå, har han igjen to seriekamper med Norwich i den engelske mesterskapsserien før han flytter hjem og starter et nytt liv.

Men han innrømmer at han ikke har lukket døren helt om noe forlokkende kommer på bordet.

– Hvis et tilbud skulle komme og kona sier «gjør det», må jeg ta en prat med meg selv om det er noe jeg vil gjøre. Det beste hadde vært om noen hadde tilbudt meg en jobb innenfor fotballen, uten å spille selv. Det hadde jeg sagt ja takk til, sier han og ler.

– Det er kona som er sjefen. Hun bestemmer. Jeg har bestemt en stund nå, så nå er det ikke lenger opp til meg. Jeg har nok med å gjøre kona «happy» framover, sier han og ler igjen.

Lite spilletid

Norwich har allerede rykket opp til Premier League, men klubben trenger to poeng på de to siste kampene for å være helt sikker på å vinne mesterskapsserien.

Tettey har, med sine 261 kamper for klubben, spilt flere kamper enn noen annen utlending i klubbens historie. Men i motsetning til tidligere sesonger har det vært lite spilletid denne sesongen – 362 minutter av totalt 3960 mulige.

Til sammenligning har han spilt over 1900 minutter i seks strake sesonger før denne.

– Det har vært rart med så lite spilletid, det er ikke noe å legge skjul på. Men så lenge laget gjør det bra, forstår jeg hvorfor jeg ikke har fått spille så mye. Jeg får ikke noe spesialbehandling, selv om jeg har vært her lenge, sier han.

Både på starten og slutten av sesongen har Tettey knapt spilt, men fra 24. november til 12. desember startet han fire av seks kamper. Fasit på de seks kampene var fire seirer, én uavgjort og ett tap.

– Det var en del av spillerne foran meg i køen på midten som slet med skader, så da fikk jeg tillit. Så kom de som har spilt bra tilbake, og da var jeg bak igjen i køen. Det skjønte jeg, og det var greit, sier trønderen.

Mange høydepunkter

Uansett kan 35-åringen se tilbake på en lang og innholdsrik karriere. Etter gjennombruddet i Rosenborg i 2006, tre år etter at han som 16-åring debuterte på A-laget, har Tettey vært tre år i Rennes i Frankrike og nå ni år i England. Han sitter igjen med mange gode minner.

– Jeg tror nok det kuleste var å spille kvalifiseringsfinale i 2015 på Wembley. Det var helt rått, med 90.000 tilskuere og den rammen rundt kampen. Og at vi vant hjalp jo på, sier han.

– Ellers var det jo et eventyr å spille Premier League så mange sesonger. Å spille borte mot Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham … Den nye arenaen til Tottenham er helt syk.

– Hvis de to neste kampene er dine to siste, hva sitter du igjen med?

– Jeg tenker «wow, det er ikke mange som kommer til å ha de opplevelsene jeg har hatt». Jeg har spilt fotball på topp, topp nivå, i mange år. Det har vært masse kule stadioner rundt omkring og mange gode lag og spillere. Det har vært veldig, veldig gøy.

