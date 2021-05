Leicester avga poeng tross overtall i 80 minutter

James Ward-Prowse ga vertene ledelsen etter en times spill fra straffemerket. Kun sju minutter senere utlignet Jonny Evans med hodet fra kort hold.

Southampton ble som i tilsvarende kamp forrige sesong redusert til ti mann innenfor åpningskvarteret. Jannik Vestergaard fikk direkte rødt kort for å ha tråkket knottene rett i ankelen til Jamie Vardy.

Med utvisningen må det ha strømmet på med vonde minner for hjemmelaget. I fjor klappet Southampton totalt sammen og tapte 0-9 for Leicester. Da de tidligere i sesongen også havnet i undertall mot Manchester United, ble det stjernesmell med samme sifre.

Fredag greide derimot Ralph Hasenhüttls lag å kjempe for et resultat. Leicester hadde flere store sjanser til å ta seieren, men utnyttet ikke sjansene som bød seg.

Uavgjortkampen betyr at Leicester ikke helt har ristet av seg et kobbel av lag som gjerne vil snyte laget for Champions League-spill neste sesong. Klubben ligger på tredjeplass med 63 poeng med fire kamper igjen, og i innspurten venter tøff motstand for Brendan Rodgers' menn.

Southampton ligger på 14.-plass med 37 poeng.

[ Tettey heller mot å gi seg etter sesongen: – Det er kona som bestemmer ]