Horn Myhre ferdig i VIF – signerer for eliteserierival

Felix Horn Myhre har i lengre tid ytret ønske om å spille sentralt på midtbanen, mens VIF-trener Dag-Eilev Fagermo heller ønsker å bruke Myhre som back.

Det har gjort at 22-åringen har vegret seg for å binde seg til Vålerenga, og fredag melder VG at den tidligere U21-landslagsspilleren heller signerer for Brann.

Foreløpig er det snakk om at Horn Myhre signerer for Brann etter at kontrakten hans går ut, men VG skriver at klubbene nå vil forhandle om en umiddelbar overgang.

Horn Myhres kontrakt går ut til sommeren, og da Dagsavisen var på VIF-trening i forrige uke hadde ikke Horn Myhre bestemt seg.

– Det har vært noen klubber her og der som har henvendt seg, men veldig konkret har det ikke vært. Det er ikke slik at jeg nærmer meg en overgang til noen andre, svarte han da Dagsavisen spurte om hans fremtid forrige uke.

Fagermo ønsket helst at han ble værende.

– Jeg har snakket litt med ham. Tror han venter og ser litt. Jeg håper han blir her ut juli, eller hele sesongen. Han vil sikkert bruke litt tid på det. Du får spørre ham, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen forrige uke.

[ Vålerenga-framtiden fortsatt i det blå for Myhre: – Ønsker å spille på midtbanen ]