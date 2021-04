Haalands gamle sjef bekreftet som ny Sørloth-trener

Det bekrefter klubben på sine nettsider og i sosiale medier torsdag.

Den 47-årige amerikaneren erstatter Julian Nagelsmann. Han ble tirsdag bekreftet som Bayern Münchens nye trener fra neste sesong.

Marsch vender på sin side tilbake til Leipzig. I 2018/19-sesongen var han assistenttrener i klubben. Ralf Rangnick hadde da sjefsansvaret.

Siden sommeren 2019 har Marsch vært trener i Salzburg. I sitt første halve år som sjef i den østerrikske klubben hadde han Erling Braut Haaland som elev.

– Med Jesse Marsch klarte vi å signere vår drømmekandidat som ny hovedtrener og raskt fylle den viktigste stillingen i RB Leipzig med en topptrener, sier konsernsjef Oliver Mintzlaff.

– Jesse har gjort en utmerket jobb i alle sine tidligere stillinger og har utviklet seg steg for steg. Det er selvfølgelig en stor fordel at han allerede har jobbet for RB Leipzig en sesong, tilføyer han.

Denne sesongen har Marsch ledet Salzburg til suksess i østerriksk fotball. Klubben toppet tabellen klart etter de 22 ordinære serierundene før tabellen ble delt, og topper nå mesterskapsgruppen.

Amerikaneren har også en fortid som hovedtrener i New York Red Bulls i hjemlandet. Den jobben hadde han i tre og et halvt år fra 2015 til 2018. I 2015 ble han kåret til årets trener i den nordamerikanske ligaen.

RB Leipzig styrer mot en sikker annenplass i Bundesliga denne sesongen.

