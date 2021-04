Solskjær foran nytt semifinaleforsøk: – Ambisjonen er å løfte pokalen

Det er liten tvil om at Solskjær sitrer etter en god start på hjemmebane i torsdagens første duell i dobbeltkampen mot italienerne i europaligaen. United har kjempet på mange fronter denne sesongen, men røk ut i semifinalen i ligacupen og kvartfinalen i FA-cupen.

– Når du kommer til den avgjørende delen av sesongen, handler det om å være der i god form, ha troen, å ha litt flaks, men også kvaliteten som trengs. Vi har gjort det veldig bra som er kommet til fem semifinaler på litt over et år. Det ville betydd så mye for sesongen vår å ha en finale å se fram til, sa Solskjær på pressekonferansen før kampen.

Uniteds forrige trofé kom i nettopp europaligaen i 2017. Solskjær venter stadig på sin første tittel som United-sjef.

– Det blir en drøm som går i oppfyllelse den dagen jeg kan løfte et trofé som manager for denne klubben. Og det er ambisjonen vår for sesongen, sier han.

Bedre rustet

United misset i tre semifinaler forrige sesong. I europaligaen ble det 1-2-nederlag mot Sevilla i en kamp der United dominerte klart og også tok ledelsen.

Solskjær mener laget er bedre rustet mentalt foran semifinalen mot Roma.

– Ja, jeg ønsker å tro det. Spillerne har hatt et år til på seg, de har mer erfaring og er kommet seg gjennom en vanskelig periode. Det var en rar avslutning på sesongen i fjor (på grunn av pandemien). Vi er motiverte, og jeg er trygg på at vi får se en god prestasjon.

Allerede søndag venter nok en storkamp, mot Liverpool i Premier League. Det kan ikke nordmannen ta hensyn til torsdag kveld.

– Vi går fullstendig inn for dette. Ja, vi har Liverpool i mellomtiden, men det vil løse seg av seg selv, sier Solskjær.

Shaw-tenning

En som er ekstra ivrig etter å slå Roma og spille finale, er den formsterke venstrebacken Luke Shaw. Han var skadd da United vant europaligaen for fire år siden.

– Det var selvfølgelig kjedelig å gå glipp av den, men jeg var veldig glad for at laget vant. Jeg ønsker så klart å spille, og jeg gleder meg til i morgen, sa Shaw, som måtte tåle et stikk fra Solskjær.

– Jeg skulle til å spørre Luke om han har tatt ut laget, smilte den norske manageren.

Det ble stilt spørsmål om hvilken keeper Solskjær går for i semifinalen. Han svarte ikke, men hyllet både David de Gea og Dean Henderson for sine prestasjoner gjennom sesongen.

– Jeg må være den heldigste manageren i fotballverdenen, som har to så gode keepere. Hvem enn vi går for, vet vi at han har støtte fra resten av laget.

De eneste spillerne som er uaktuelle for Solskjær torsdag, er langtidsskadde Phil Jones og Anthony Martial.

