Fire ganger så mye penger i kvinnenes nye mesterliga

Vålerenga og Rosenborg blir norske deltakere. Om de tar seg gjennom kvalifiseringen får de delta i gruppespill med seks kamper i september, oktober og november slik vi kjenner fra mennenes mesterliga.

Endringen ble utsatt ett år på grunn av pandemien, men den vil bli innført fra sesongen 2021-22. Uefa-styret ga nylig siste klarsignal for en turnering der man ved hjelp av sentralisering av sponsor- og TV-rettigheter fra og med gruppespillet har sørget for at 24 millioner euro (240 millioner kroner) vil bli distribuert til europeisk kvinnefotball.

Det vil også for første gang komme tilskudd fra Uefas klubbturneringer fra menn, og til sammen gir det mer enn en firedobling av beløpet som fordeles mellom kvinneklubber.

Ifølge en pressemelding fra Uefa vil 23 prosent av beløpet bli øremerket «solidaritetsbetalinger» til klubber som selv ikke deltar, men som kommer fra ligaene som er representert i turneringen. Betingelsen for å motta disse pengene er at de investeres i utviklingen av klubbfotball for kvinner.

Europeisk modell

– Dette innebærer et kjempesteg for fotballen. Distribusjonsmodellen kommer til å styrke profesjonell fotball for kvinner i hele Europa, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.

– Det er også et perfekt eksempel på at den europeiske idrettsmodellen er sentral for utvikling av fotballen. Utviklingen av kvinnefotball bør ikke drives av kortsiktig gevinst, men av en langsiktig visjon. Hver euro som genereres, og mer til, kommer til å settes inn i kvinnefotball, legger han til.

Det siste har klar brodd mot det forliste Super League-prosjektet som også omfattet planer om en kvinneliga.

Milliondryss

Lagene som deltar i mesterligaens gruppespill, vil være garantert minst 400.000 euro (4 millioner kroner), som er mer enn fem ganger så mye som betalingen til deltakerne i tilsvarende runde (åttedelsfinalen) i dagens turneringsformat.

Vinneren kan få opptil 1,4 millioner euro, avhengig av resultatene gjennom turneringen.

Solidaritetsbetalingene til klubber som ikke selv deltar vil bli kalkulert ut fra hvor langt den beste klubben fra hver enkelt nasjon når i turneringen.

Det er også bestemt at VAR vil bli benyttet fra og med kvartfinalene.

