Hegerbergs trener måtte gå etter Europa-exit – erstattes med klubbens første kvinnelige trener

Vasseur er ferdig i klubben etter at Lyon nylig ble slått ut av mesterligaen i kvartfinalen. Bompastor er første kvinnelige trener for klubben som har vunnet Champions League sju ganger.

40-åringen spilte selv på laget som vant turneringen i 2011 og 2012. Siden har hun vært leder for klubbens ungdomsavdeling.

Bompastor sa på en pressekonferanse at hun nylig ba klubbledelsen om en prat om sin framtid.

– Lyon er klubben i mitt hjerte, men jeg følte at jeg hadde tjent min tid i akademiet, og at jeg var klar for nye oppgaver. Jeg tenkte på stillingen som sportsdirektør, men trenerjobben tiltaler meg. Jeg gleder meg til å ta fatt, sa hun.

[ Hegerberg-løse Lyon slått ut av mesterligaen – PSG sikret sjokkseier ]

Måtte gå

Lyon meldte tirsdag på sitt nettsted at man etter en evaluering sammen med Vasseur ble enige om å avslutte samarbeidet umiddelbart. Han ble ansatt sommeren 2019 og førte Lyon til trippeltriumf i fjor. Denne sesongen tok klubbens regjeringstid i Champions League slutt, og laget er på etterskudd i gullkampen mot PSG i ligaen.

Hegerberg har vært med å føre Lyon til fem strake Champions League-titler (2016 til 2020) og i løpet av den tiden blitt turneringens toppscorer gjennom alle tider, men hun har ikke spilt siden hun ødela korsbåndet i januar i fjor. Ytterligere to skader som begge krevde operasjon har sørget for det.

Nylig offentliggjorde klubben at Hegerberg ikke vil være spilleklar igjen før neste sesong.

[ Hegerberg spiller ikke denne sesongen ]

Kravet er gull

Skadefraværene til Hegerberg og Griedge Mbock trekkes av klubben fram som årsaker til at klubben har slitt denne sesongen. Et koronautbrudd før returkampen mot PSG hjalp heller ikke, men konklusjonen av evalueringen av likevel at Vasseur måtte gå.

Klubbpresident Jean-Michel Aulas informerte spillerne om avgjørelsen tirsdag morgen. Bompastor har fått en avtale som gjelder til sommeren 2023.

Hennes første oppgave blir å føre klubben til seriegull nummer 15 på rad. Nøkkelen blir kampen mot PSG 29. mai. Som aktiv vant Bompastor 11 titler som Lyon-spiller. Hun har også over 150 landskamper for Frankrike.

[ Hegerberg blant verdensstjernene fra WANG Oslo: – Veldig stolt (+) ]