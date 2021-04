To Griezmann-mål gjør at Barcelona nå er i førersetet etter nytt Atletico-tap

I og med at Real Madrid bare spilte uavgjort mot Real Betis lørdag, er Barcelona oppe på samme 71 poeng som Real Madrid, men med en litt svakere målforskjell. I tillegg tapte serieleder Atletico Madrid overraskende 1-2 borte for Atjletic Bilbao senere på kvelden, og dermed er det bare to poeng opp til serietoppen for både Real Madrid og Barcelona.

Barcelona har én kamp mindre spilt enn både Real- og Atletico Madrid.

Samuel Chukwueze sendte hjemmelaget i føringen da han driblet seg forbi Barca-keeper Marc-André ter Stegen og satte ballen i mål etter 26 minutters spill. To minutter utlignet Barcelona da Antoine Griezmann lobbet ballen i mål. Sju minutter senere la franskmannen enkelt på til 2-1, og det ble også sluttresultatet. 25 minutter før full tid ble Villarreal redusert til ti mann da Manuel Trigueros ble utvist for en voldsom takling på Lionel Messi.

Inigo Martinez ble matchvinner for Athletic Bilbao da han gjorde 2-1 med fire minutter av ordinær tid mot Atletico Madrid.

[ Godt utgangspunkt for Graham Hansens Barcelona i mesterligaen ]