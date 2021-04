Godt utgangspunkt for Graham Hansens Barcelona i mesterligaen

Gjestene tok føringen allerede før 13 minutter var spilt. Målsniken kom seg fri på bakre stolpe og headet ballen forbi Christiane Endler som trakk seg litt i situasjonen.

Alana Cook headet inn utligningen åtte minutter senere fra kort hold etter en corner.

Hansen var til dels livlig på kanten og skapte problemer for PSG-forsvarerne i det som utviklet seg til å bli en åpen kamp.

Barcelona skapte gode muligheter til å ta tilbake ledelsen, men stillingen holdt seg til pause. til tross for PSGs Marie-Antoinette Katotos to store sjanser alene med keeper like før pause. Ballen gikk på innsiden av stolpen ved første anledning, og på andre forsøk gikk avslutningen utenfor.

Begge lag skapte sjanser også etter hvilen. Mot slutten var Barcelona nærmest scoring, men PSG holdt unna. Returoppgjøret spilles neste søndag.

