Chelsea koblet grepet i Champions League-racet etter kontroversiell utvisning

Det var like før pause at Werner avsluttet et godt Chelsea-angrep. Han sto perfekt inne i feltet og satte pasningen fra Ben Chilwell sikkert i mål. Det var hans første ligamål siden 15. februar.

Den hardt kritiserte tyskeren har stått for seks PL-mål denne sesongen.

Med seieren har Chelsea 58 poeng, mens tabellfemmer West Ham blir værende på 55.

Etter å ha havnet under måtte West Ham satse mer offensivt. Det er ofte vanskelig mot Chelsea. Det ble heller ikke bedre da laget måtte avslutte kampen de siste ti minuttene med en mann mindre på banen.

Fabián Balbuena pådro seg rødt kort først etter at dommeren hadde studert bilder på VAR-skjermen. Situasjonen virket som et rent uhell da spilleren fra Paraguay hadde skutt vekk ballen. Beinet hans havnet rett i leggen på Chilwell.

Werner var ved å sette sitt annet mål etter 56 minutter. Han var framme på en retur da Lukasz Fabianski mesterlig reddet en knallperle fra Mason Mount.

I en ellers kjedelig og lite velspilt 1. omgang var det lille av spenning om det var hands på Chelsea-kaptein César Azpilicueta eller ikke etter Tomas Souceks avslutning. VAR fant ut det ikke var hands, og dermed ble det dømt corner.

Jesse Lingard har scoret ni mål på sine ti kamper for West Ham. Til tross for en del gode forsøk måtte han gå målløs av banen denne gangen.

KAMPFAKTA

West Ham – Chelsea 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Timo Werner (43).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Timo Werner, Andreas Christensen, Édouard Mendy, N’Golo Kanté, Chelsea.

Rødt kort: Fabián Balbuena (81), West Ham.

Lagene:

West Ham (3-4-1-2): Lukasz Fabianski – Angelo Ogbonna, Issa Diop, Fabián Balbuena – Vladimír Coufal, Mark Noble (Manuel Lanzini fra 69.), Tomás Soucek, Ryan Fredericks (Ben Johnson fra 83.) – Pablo Fornals (Saïd Benrahma fra 68.) – Jesse Lingard, Jarrod Bowen.

Chelsea (3-4-2-1): Édouard Mendy – Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Rüdiger – César Azpilicueta (Reece James fra 86.), N’Golo Kanté, Jorginho, Ben Chilwell – Mason Mount, Christian Pulisic (Hakim Ziyech fra 73.) – Timo Werner (Tammy Abraham fra 87.).

Premier League menn lørdag, 33. runde:

Liverpool – Newcastle 1-1, West Ham – Chelsea 0-1, Sheffield U. – Brighton 1-0.

Spilt fredag: Arsenal – Everton 0-1.

Spilles søndag: Wolverhampton – Burnley, Leeds – Manchester U., Aston Villa – West Bromwich.

Spilles mandag: Leicester – Crystal Palace.

