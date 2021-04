Vardy brøt måltørken da Leicester skjøv WBA nærmere nedrykk

Vardy (hans første på over to måneder), Jonny Evans og glohete Kelechi Iheanacho scoret målene for Leicester. Sistnevnte er nå oppe i åtte mål på de seks siste PL-kampene. Han avgjorde også FA-cupsemifinalen sist helg.

WBA kom til kampen på jakt etter sin tredje strake Premier League-seier, noe klubben ikke har greid siden 2012. Tre scoringer på et snaut kvarter i første omgang knuste det håpet, og laget til Sam Allardyce ble skjøvet ett steg nærmere nedrykk.

Det er ni poeng opp til Burnley på rett side av streken, og bare seks kamper igjen. Leicester festet på sin side grepet om topp-fire-plass. Det er nå fire poeng ned til West Ham på femteplass.

– Vi visste at vi måtte vinne i dag, og vi dominerte kampen, sa Vardy til BT Sport.

[ Hevder Premier League vil innføre regel for å hindre nytt superligaforsøk ]

Dempet feiring

Det ble en frisk start på kampen med store sjanser til begge lag før det var spilt fem minutter, men det var Leicester som skulle score målene.

Det første kom etter halvspilt første omgang. Youri Tielemans spilte en flott direktepasning gjennom til Timothy Castagne, og gjesteforsvaret ble overrumplet. Belgieren sentret til Vardy, som scoret sikkert.

Feiringen var svært dempet, ettersom scoringen ble VAR-sjekket for å finne ut om Castagne var offside. Det var han ikke, og det sto 1-0.

– Jeg kunne ikke feire på grunn av VAR. Det er en stund siden forrige gang jeg scoret, men jeg har bidratt og hjulpet laget, sa Vardy.

Tre minutter senere slo Tielemans et utoverskrudd hjørnespark fra høyre. Det traff WBA-spiller Matthew Phillips i brystet ved nærmeste stolpe og havnet rett på hodet til Jonny Evans, som stanget ballen i mål.

[ To røde kort da City vendte til seier og nærmet seg tittelen ]

Altfor gode

Rett etter skjøt Castagne i stolpen, men WBA ville også være med på moroa. Et hjørnespark fra Matheus Pereira i det 36. minutt traff tverrliggeren. Kasper Schmeichel i målet hadde ikke kontroll i den situasjonen.

Leicester gikk rett i angrep ved hjelp av hurtige pasninger, før Vardy satte på turboen, slo tunnel på Dara O’Shea og serverte Iheanacho inne i feltet. Han ventet ut keeper og scoret.

Den andre omgangen bar preg av at begge lag visste at kampen var avgjort.

– Leicester var altfor gode for oss, særlig i første omgang. Vi har hatt suksess i det siste på grunn av defensiv solidaritet, men i dag rev Leicester den i stykker. Vi greide ikke å håndtere dem, sa Allardyce til BT Sport.

– Vi trenger å vinne fem av seks gjenstående kamper for å ha en sjanse. Vi skal gjøre et forsøk.

[ Tidenes yngste Premier League-manager seiret i debuten etter snuoperasjon ]