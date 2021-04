Superligaens død, supporternes seier. La dette bli et veiskille

Tirsdagens kamp mellom Chelsea og Brighton (0-0) ble historisk. De færreste brydde seg om kampen. Supporterne utenfor Stamford Bridge oppnådde det de kom for. Å få Chelsea ut av superligaen. Så gikk skredet.

Vi nådde altså et punkt i fotballens endeløse kommersialisme der alt snudde. Da profitthungeren rørte ved fotballens grunnleggende demokratiske prinsipp, reiste supportere, spillere og trenere seg. Da vi endelig fikk innsyn i at managerne i de involverte klubbene ikke visste stort mer enn deg og meg, var prosjektet dødt. Tolv klubbeiere sørget for tidenes selvmål. Spørsmålet er hvor mange av dem som er igjen når støvet har lagt seg.

[ Folkets spill, reddet av folket ]

Fotball uten supportere er en død idrett. Fotballens suksess skyldes ene og alene folkets oppslutning. De største sponsorene er de millionene av mennesker over hele verden som betaler inngangspenger eller tv-pakker. De vil ha ekte vare. Superligaen skulle ikke bli noen ekte vare. Det skulle bli toppen av en pyramide der ingen kunne komme og blande seg inn nedenfra.

Samtidig har hele verden, også de som ikke følger dette spillet daglig, fått et innblikk i hvordan grådighet avler grådighet. Vi har i mange år undret oss over når fotballindustrien skulle møte veggen. Men den har bare vokst. Inntil koronaen kom. Mange av de søreuropeiske klubbene, inkludert Real Madrid og Barcelona, har skyhøy gjeld. Superligaen skulle få dem ut av krisen. Nå har de skapt sin egen krise enda større.

[ «Ideen bak en superliga for de rikeste, er et uttrykk for langt fremskreden og dødelig kapitalisme» ]

Årsak: De feilberegnet sitt publikum. Et sted gikk grensen. Fotballen har ikke vært rettferdig før dette heller, men i denne sammenheng framsto selv utskjelte FIFA som de fattiges forsvarer. Måtte dette bli et veiskille. Et veiskille der faktisk supporterne blir lyttet til.

Det viktigste i alle land er den lokale fotballen, de lokale oppgjørene. Fotballens brød og smør, som de sier i England. Internasjonal deltakelse er en bonus for de få. Champions League er blitt en suksess selv om også den er skrudd til i favør av de sterkeste. Men Bodø/Glimt får i hvert fall sjansen til å kvalifisere seg.

Det viktigste med denne ukas fotballdrama er bevisstgjøringen av hvordan fotballen er skrudd sammen. Alle har ikke fått med seg at amerikanske og asiatiske eiere har overtatt engelske klubber. At Qatar-milliarder sprøytes inn i Europa. Kanskje supportermakt kan påvirke neste fotball-VM også.

Når dette skrives har det vært stille fra spanske og italienske klubber. Skal de starte sin egen superliga? Neppe. Bare en klubb står igjen med kortbuksene nede på knærne: Flopp United.

[ «Supporterne kan stoppe superligaen» ]