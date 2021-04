Også United-eier Glazer sier unnskyld til fansen: – Vi tok feil

I et åpent brev til United-tilhengerne publisert på klubbens nettsted kommer Glazer med en uforbeholden beklagelse av uroen eierne påførte tilhengerne, og medgir at avgjørelsen om å slutte seg til superligaprosjektet var feil.

– De siste dagene har vi alle vært vitne til hvilken lidenskap fotballen kan skape, og den dype lojaliteten våre tilhengere har til denne store klubben. Dere gjorde deres motstand mot superligaen veldig klar, og vi har lyttet. Vi tok feil, og vi vil vise at vi kan rydde opp, skriver han.

– Selv om sårene er ferske og det vil ta tid før arrene leges, er jeg bestemt på å gjenopprette våre tilhengeres tillit og lære av budskapet dere leverte med slik overbevisning.

[ «Superligaens død, supporternes seier. La dette bli et veiskille» ]

Feil måte

Han skriver at han fortsatt føler at europeisk fotball må gjøres mer bærekraftig, men innser at superligaen ikke var rett måte å oppnå det.

– I forsøket på å skape en mer stabil situasjon for fotballen, viste vi ikke tilstrekkelig respekt for dens tradisjoner, som opprykk, nedrykk og fotballpyramiden. Det beklager vi, skriver han.

– Dette er verdens største fotballklubb, og vi ber uforbeholdent om unnskyldning for uroen vi har påført dere de siste dagene. Det er viktig for oss å gjøre opp for det.

Han lover blant annet å bli bedre til å kommunisere med tilhengerne.

[ Folkets spill, reddet av folket ]

La seg flate

Arsenal-styret la seg flate og ba tilhengerne om unnskyldning i et åpent brev til fansen allerede sent tirsdag kveld, da klubben i likhet med de fem andre engelske deltakerne trakk seg fra Super League.

Tidlig onsdag fulgte Liverpool-eier John Henry opp med en videobeskjed til klubbens tilhengere. Også han ba om unnskyldning.

Superligaplanene kollapset da de seks engelske klubbene trakk seg. Også de tre italienske klubbene og Atlético Madrid har trukket seg ut.

[ Engelske storklubber kan bli straffet etter superliga-kaoset ]