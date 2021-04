Dortmund vant tross Haalands straffebom og sjansesløseri

Reus kranglet ballen i mål etter at Haaland hadde truffet Union-keeper Andreas Luthe både med straffesparket og den påfølgende returen i det 28. minutt. På tampen punkterte Guerreiro Bundesliga-duellen da han scoret alene med keeper.

Dermed ble det tre viktige Dortmund-poeng i en kamp der gjestene fra Berlin traff både tverrliggeren og stolpen i jakten på scoring.

– Alle seirer er viktige i fotball, og jeg er glad for tre poeng. Det er den tredje midtukekampen på rad, og det er ikke lett på slutten av sesongen, sa Dortmund-trener Edin Terzic til Viaplay etter kampen.

Allerede etter tolv sekunder holdt Dortmund på å få en marerittstart da Emre Can slo en altfor løs pasning like foran eget felt. Marcus Ingvartsen fikk ballen og klemte til, men skuddforsøket gikk i tverrliggeren og ned på streken.

Det var den eneste ordentlige trusselen fra Union før pause. Dortmund spilte en solid første omgang og skapte flere sjanser.

Straffebom

Union-keeper Andreas Luthe var lenge god, men så var han uheldig og litt klønete da han bommet på ballen og felte Reus etter 25 minutters spill.

Haaland fikk som vanlig ansvar for å ta straffesparket. Han plasserte skuddet lavt i høyre hjørne, og Luthe reddet den relativt enkelt ettersom han gikk til riktig side. Haaland spurtet fram og skjøt ballen i keeperen på nytt, før Reus klarte å komme seg først på returen og dyttet ballen i mål.

Noen minutter etter scoringen fikk Haaland en veldig god mulighet til å doble ledelsen. Han ble spilt alene med keeper av Giovanni Reyna og fikk kontroll på ballen, men tuppet den i Luthes kne framfor å bredside den inn.

Kort tid etter pause var rollene snudd. Haaland la til rette for Reyna, og 18-åringen prøvde seg med en chip som gikk litt utenfor målet.

Haaland bommet også alene med keeper to ganger de siste 20 minuttene.

Nesten

Og mens Dortmund slet med å avgjøre kampen, kom Union fryktelig nær utligning på et frispark i det 66. minutt. Marwin Hitz vartet opp med en kjemperedning på skuddet fra Max Kruse og fikk vippet ballen i stolpen.

Dortmund var nær scoring flere ganger før kampen ble punktert i sluttminuttene. Det gir tre viktige poeng i kampen for å slå seg inn blant de fire Bundesliga-lagene som får plass i neste års Champions League.

Når fire runder gjenstår skiller det fire poeng fra Haalands lag opp til Eintracht Frankfurt på 4.-plassen. Ytterligere ett poeng foran ligger Wolfsburg, som slo Stuttgart på bortebane onsdag.

Lørdag gjester Dortmund nettopp Wolfsburg. Der må de klare seg uten nøkkelspilleren Mats Hummels, som må sone karantene for gule kort.

– Begge midtstopperne våre hadde fire gule kort før denne kampen. Og dette er en del av «gamet». Vi må ta det, selv om det var en tullete takling. Nå må han (Hummels hvile og forberede seg til de siste kampene, sa Terzic.

Avviser Haaland-salg

Det er blitt spekulert mye i at Dortmund blir nødt til å selge Erling Braut Haaland dersom laget går glipp av inntektene fra mesterligaen neste sesong. Men klubbens sportsdirektør Michael Zorc gjorde sitt for å avkrefte det i et intervju med Sport1 rett før onsdagens kamp.

– Vi har gjort klart hva vi mener om Haaland-saken. En avgjørelse vil ikke bli tatt uten Borussia Dortmund. Uansett hvor vi havner, skal Erling fortsette å spille for oss, sa Zorc.

