Supporterne står samlet mot superligaen – få melder seg ut

Daglig leder Tore Hansen i Liverpools norske supporterklubb forteller om «overraskende få» utmeldelser siden ryktene om den europeiske superligaen virkelig skjøt fart søndag.

Storklubben har over 50.000 registrerte følgere i Norge.

– Siden søndag har vi 40-50 som har meldt seg ut, og det er veldig få. Jeg tror supporterne skjønner rollene her, at vår stemme er supporternes stemme. Det setter vi pris på, sier Hansen til NTB.

– Vi er faktisk også blitt kontaktet av enkelte som har lest litt om dette og ønsker å melde seg inn igjen. Det setter vi pris på, legger han til.

Snakker supporternes sak

Trenden er den samme hos andre supporterklubber. Tottenhams Venner forteller om ti-tolv utmeldinger av en medlemsmasse på nesten 6.000.

«Vi håper og tror de fleste forstår at vi som supporterklubb er like uenige som dem, og at det vil virke mot sin hensikt å melde seg ut. Jo flere vi representerer, jo sterkere står vi opp mot klubben og dens eiere», skriver leder Bjørnar Valen i en epost til NTB.

Leder Ronny Madsen i Arsenal Norway sier at supporterklubben ikke vil sitte stille i båten og varsler at de vil jobbe mot «galskapen». Men enkelte supportere vurderer å melde seg ut.

«Foreløpig har vi 30-50 supportere som har forespurt hva som foregår og vurderer å trekke seg ut. Heldigvis har de fleste supportere forståelse for at det viktigste er å bli værende som medlem», opplyser han.

Liten andel

Manchester Uniteds norske avdeling, som hadde 42.621 medlemmer per 31. mai i fjor, forteller om cirka 100 henvendelser fra supportere som ønsker å melde seg ut med utgangspunkt i superliga-stormen. Det tilsvarer 0,2 prosent av medlemsmassen.

Liverpool og Manchester United har de klart største supportergrupperingene i Norge. Arsenal og Tottenham er deretter de største sammen med Leeds.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham er de seks engelske klubbene som er med på opprettelsen av Super League.

