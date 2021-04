Milan-sjefen: – Superligaen er starten på et nytt kapittel

I et brev til klubbens sponsorer, publisert i avisen La Gazzetta dello Sport, hevder Gazidis at den nye superligaen vil revolusjonere fotballen.

– Vi er trygge på at denne nye 20 lag store konkurransen vil fange fascinasjonen til milliarder av fotballfans verden over og markere starten på et nytt kapittel i fotballen, skriver han.

[ Kommentar: Dette kan supporterne stoppe ]

Gazidis har en fortid som toppsjef i Arsenal. Også London-klubben er del av de nye planene som ble lansert søndag.

– Målet er å skape et format der de beste klubbene konkurrerer mer jevnlig, og på den måten forbedre kvaliteten og intensiteten i europeisk fotball, skriver Milan-toppen.

Real Madrid-president Florentino Pérez argumenterte i et TV-intervju natt til tirsdag med at koronapandemien har gjort det ekstra viktig å få en ny superliga på beina. Gazidis peker på det samme.

Milan-sjefen hevder også at den nye ligaen ikke vil endre på de forpliktelsene klubben har overfor den hjemlige ligaen.