Klar tale fra Guardiola: – Det er ikke sport når du ikke risikerer noe ved å tape

City er en av seks engelske storklubber som er med på å stifte den europeiske utbryterligaen. Guardiola uttalte på en pressekonferanse tirsdag at han ikke vet mer enn det som sto i pressemeldingen fra klubbene.

– Noen timer i forkant fikk jeg beskjed om at det skulle komme en pressemelding. Og den er der, men ingen snakker om detaljene, hva de tenker å gjøre og skape. Det er situasjonen vi har nå, sa City-sjefen.

– Ole, Jürgen, Mikel, Thomas og nå Ryan, og meg, vi er ikke riktige folk til å svare på disse spørsmålene. Det er det klubbpresidentene som må gjøre. Det er litt ukomfortabelt for oss når vi ikke har noe mer informasjon. Hadde jeg hatt informasjonen, skulle jeg gjerne svart på alt, sa Guardiola og viste til at managerne i de øvrige lagene vet like lite som ham selv.

Reagerer

Guardiola liker ikke tanken om en eksklusiv liga der 15 faste klubber er med hvert år og ikke står i fare for å ryke ut.

– Det er ikke sport når det ikke er noe forhold mellom innsats og belønning. Det er ikke sport når du ikke risikerer noe ved å tape. Det er ikke riktig at suksessen er garantert for noen, utvalgte klubber. Og det er det inntrykket jeg får av denne pressemeldingen, sa han.

Spanjolen understreket samtidig at Super League fortsatt ikke er en realitet, men «bare en pressemelding».

– Vi må alle jobbe de neste dagene for å få dem til å fortelle oss mest mulig. Hvorfor er disse lagene blitt valgt? Hvorfor er ikke Ajax, med fire europeiske titler, med der? Hvorfor må de kvalifisere seg. De må fortelle oss dette, fortsatte Guardiola.

– Urettferdig

City-manageren sier det er urettferdig å kritisere ham og andre ansatte i klubben som ikke har vært en del av superliga-planleggingen.

– Det er urettferdig mot alle som jobber i klubben, i denne tøffe situasjonen (pandemien). De må komme med en klar uttalelse om hvorfor dette skjer, sa Guardiola.

– Jeg støtter klubben min. Jeg kjenner folkene her, og jeg er en del av klubben. Men jeg har min egen mening, og jeg skal gjerne komme med den når jeg har mer informasjon. Ingen av oss seks managerne har det nå, la han til.

Superliga-planene innbefatter Juventus, Manchester United, Inter, Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid.

