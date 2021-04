Fifa-sjefen trolig snart på banen om superligaen

Infantino kommer trolig med en redegjørelse for sitt syn i løpet av tirsdag.

Frontene er steile og fullstendig fastlåst mellom de tolv utbryterklubbene og Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det falt harde ord fra begge sider mandag.

Uefa-president Aleksander Čeferin var brutal og brukte betegnelser som «slanger, løgnere og kynikere» om flere klubbledere i en oppsiktsvekkende seanse under en digital mediebriefing.

Uefa tror det vil få hjelp av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i saken. – Han (Infantino) har sagt at han støtter oss, sa Čeferin mandag.

Real Madrids president Florentino Pérez, som også er øverste leder for superligaen, forsvarte den nye ligaen natt til tirsdag med at den er nødvendig for å redde økonomien til de største klubbene.

