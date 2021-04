Supporterne kan stoppe superligaen

Det er mange skuffede supportere i Manchester United og Liverpool etter at planene for superligaen ble offentliggjort rundt midnatt. De store klubbene skal bli enda større. Askeladdene skal ikke lenger nå opp. Fotballens demokratiske prinsipp med opp- og nedrykk skal skrotes.

Reaksjonene er naturlig nok sterke og en av de første på banen var britenes svært sportsinteresserte statsminister, Boris Johnson. Han har sett hvilken global suksess Premier League er blitt etter fornyelsen av den i 1993. Verdien har økt med ufattelige 2500 prosent. Skepsisen var der da også. Men Premier League endret ikke fotballens grunnleggende prinsipp om at alle skal ha muligheten til å nå opp.

[ Dette er superligaen ]

Superligaen har allerede fått sitt eget nettsted og på Super League-nettside opplyses det at Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia skal delta i en turnering som skal innledes «så snart som mulig», med kamper i midtuka. De vil senere også etablere en tilsvarende kvinneliga.

Det vi legger merke til er at mektige Bayern München og det Qatar-oppkjøpte Paris Saint-Germain ikke er med. Og supportere over hele verden steiler. Dette konseptet ligner på den amerikanske modellen der det er en helt annen kultur for hvordan sport organiseres. Og den amerikanske fotballigaen er full av begrensninger som den nye superligaen ikke vil bry seg om.

For dette handler bare om å tjene penger. Enda mer penger. Mange har ventet på at fotballens økonomiske doping skulle sprekke, og noen av disse klubbene har så stor gjeld at de frykter det kan skje. Nå vil de at storklubbene skal få en enda større andel av markedet som fortsatt har et fordelingsprinsipp i bunn.

Ole Gunnar Solskjær fikk spørsmål om dette etter kampen mot Burnley søndag, men var nølende i sine svar. Hva visste han om at Manchester United faktisk har velsignet dette opplegget? Det ville være rart om han ikke har vært involvert.

[ Møter massiv motstand ]

Fotballen må aldri glemme hvor den kommer fra. Fotballens folkelige forankring er dens største suksess. Fotballen er død uten supporternes engasjement. Hvis du og jeg ikke vil støtte dette ved å la være å betale dyre tv-abonnement for å få inn superligaen, er dette konseptet dødt. Og med de reaksjonene som har kommet allerede er spørsmålet om det ikke har skjedd allerede. Er det noen støttende kommentarer der ute? Vi vil se verdens beste lag spille mot hverandre en sjelden gang. Mesterligaen fungerer slik. Men vår egen hverdagsfotball er den aller viktigste. Det gjelder i Manchester og Liverpool også.