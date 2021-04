Sportsministeren og kongehuset ut mot superliga-planene: – Skal gjøre alt vi kan for å hindre dette

Søndag ble det kjent at 12 av Europas største fotballklubber går sammen om å danne en ny utbryterliga. Det vakte umiddelbart kraftige reaksjoner.

Mandag har politikere og fotballpersonligheter fra en lang rekke land gått hardt ut mot planene som innbefatter Juventus, Manchester United, Inter, Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid.

Kulturminister Abid Raja (V) reagerer også sterkt.

– Jeg er dypt skuffet over at planene om å etablere en superliga for herrefotballen, og er her på linje med NFF og har personlig uttrykt min støtte til fotballpresidenten i dag. Det er ikke annet enn opprivende og trist hvis fotballen skal fortsette å utvikle seg bort fra fellesskapet, og mot en stadig mer pengestyrt og utelukkende kommersiell side, sier han til NTB.

Britisk kollega varsler kamp

Raja peker videre på at Molde og Bodø/Glimt så sent som forrige sesong sto for store norske øyeblikk i Europa.

– En lukket superliga vil endre premissene for europeisk toppfotball, hvor mindre klubber fram til nå har hatt mulighet til å spille mot, og noen ganger slå, de aller største klubbene. Dette vil være et tap for fotballen, for supportene og for den idretten vi alle er så glade i. Jeg er redd tapet for supportene vil være størst, sier kulturministeren.

Også Storbritannias idrettsminister Oliver Dowden gikk knallhardt ut mot superligaplanene mandag. I en tale i parlamentet kalte han søndagens annonsering tonedøv.

I en uttalelse skriver Dowden videre at fotballen er i alle briters DNA. Han er tydelig på at det ikke blir aktuelt å sitte stille og se superligaplanene bli en realitet.

Idrettsministeren peker videre på at fotballen selv har sanksjoner som kan iverksettes i slike situasjoner.

– Men vær ikke i tvil: Hvis de ikke kan gjøre noe, gjør vi det. Vi skal gjøre alt for å forhindre dette, skriver Dowden.

Kongelig engasjement

Idrettsministeren opplyser videre at det allerede er igangsatt et arbeid med på studere lover og regler som kan brukes i kampen mot planene. Saken har fått høy prioritet i regjeringsapparatet.

Heller ikke det britiske kongehuset klarer å sitte stille å se på superligaen ta form.

– Nå, mer enn noensinne, må vi beskytte hele fotballfamilien – fra toppnivået til grasrota – og verdiene rundt konkurranse og rettferdighet som ligger i bunnen, skriver prins William på Twitter.

– Jeg deler bekymringen til supporterne med hensyn til den nye superligaen og skaden den potensielt kan utgjøre for sporten vi elsker, fortsetter han.

Den britiske prinsen er kjent som en lidenskapelig Aston Villa-tilhenger.

