NFF: – Vi har ingen tradisjon for statuer i vår organisasjon

I kjølvannet av Drillos avgang i 2013 tok den daværende ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) til orde for å reise en statue av Olsen utenfor nasjonalarenaen. Den gangen ble det ikke noe av. Dagens NFF-ledelse har per i dag ingen planer om å hente det gamle forslaget opp av skuffen.

– Det er mange som har lagt ned et svært godt og viktig arbeid for norsk fotball gjennom tidene. De fortjener alle honnør. Det er ingen tvil om at Egil «Drillo» Olsen er en av dem som virkelig fortjener det. Hvorvidt den honnøren skal markeres med en statue, er et spørsmål som ikke er diskutert hos oss, skriver Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), i en sms til Dagsavisen.

– Vi har ingen tradisjoner for statuer i vår organisasjon, selv om vi faktisk har en byste av Nicolai «Nicken» Johansen, fortsetter han.

Landslagsspillere ønsker statue av Drillo

Dagsavisen skrev fredag at en rekke tidligere landslagsspillere fra gullalderen på 1990-tallet mener at Egil «Drillo» Olsen fortjener å bli foreviget med en statue utenfor Ullevaal stadion.

– Det er helt utrolig at vi ikke allerede har en statue av Drillo utenfor Ullevaal stadion. Egil var utløseren for det moderne NFF, det moderne Ullevaal stadion, og den moderne norske fotballen. Jeg tror ikke det er noen i norsk fotball som ikke er klar over hvilken rolle han har spilt – og for så vidt fortsatt spiller sa Jan Åge Fjørtoft.

Han fikk følge av flere av de tunge kanonene fra Drillos første periode som landslagssjef.

Flere tidligere norske landslagsstjerner mener at det bør reises en statue av Egil «Drillo» Olsen utenfor Ullevaal stadion. Her fra et pressetreff i 2013 under Olsens andre periode som landslagssjef. (Aleksander Andersen/NTB)

– Jeg synes på mange måter at statuer i seg selv er en markering av noe historisk som har betydd noe for noen, og som har betydd noe for det stedet der statuen skal stå. Og hvis det skal settes opp en statue på Ullevaal, så må det bli Drillo. Historien hans taler for seg, spesielt på Ullevaal der vi knapt tapte fotballkamper, sa Stig Inge Bjørnebye.

– Og jeg synes det er fint at man kan markere historiske begivenheter. Dette var en epoke som han sto i bresjen for. Egil fortjener det, jo, la han til.

Flere idrettsstjerner på sokkel

Kjetil Rekdal uttalte at det hadde vært naturlig at Drillo fikk en statue utenfor Ullevaal stadion når Nils Arne Eggen har fått en på Lerkendal i Trondheim. Sistnevnte er langt fra den eneste norske fotballhelten som er blitt hedret med en statue. Utenfor Åråsen er det en statue av Lillestrøm-legenden Tom Lund, ved Brann stadion en av Roald «Kniksen» Jensen og John Arne Riise har fått en statue utenfor Color Line Stadion i Ålesund. I Bodø er det planlagt å reise en statue av Harald «Dutte» Berg. Flere andre norske idrettsstjerner er på sokkel, deriblant Grete Waitz, Hjalmar «Hjallis» Andersen, Ole Einar Bjørndalen, Knut «Kupper’n» Johannessen og Oscar Mathisen.

Egil «Drillo» Olsen selv understreket i intervjuet med Dagsavisen at han ikke ville jublet hemningsløst over å bli satt på sokkel. Han foreslo i stedet å få opp en statue av tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal. På spørsmål om han ville nekta hvis det skulle bli tatt et initiativ til å reise en statue av ham, svarte Drillo følgende:

– Nei, det må jeg tenke litt på. Det er jo kanskje litt sært det også. Jeg må svare tja på det.

Ombygging av Ullevaal stadion

Pål Bjerketvedt i NFF skriver i sms-en til Dagsavisen at «i forbindelse med pågående ombygging av garderober, spillertunnel og inngangspartiet på Ullevaal stadion jobbes det med et program som på en god måte skal gi prestasjoner og personer i vår fotballhistorie velfortjent oppmerksomhet».

Dagsavisen har stilt Bjerketvedt flere oppfølgingsspørsmål:

– Er dette (statue, red.anm.) noe dere kan komme til å diskutere i forbindelse med programmet du viser til eller er det helt uaktuelt å reise en statue av Drillo (eller andre)?

– Det er en statue av Grete Waitz utenfor Bislett, av Oscar Mathisen ved Frogner stadion, Nils Arne Eggen er på sokkel på Lerkendal og en statue av Harald «Dutte» Berg skal opp i Bodø. Ville det vært unaturlig med en statue av en fotballpersonlighet utenfor vår nasjonalarena?

– Kan du si noe mer om det pågående programmet (garderober, spillertunnel og inngangsparti)? Når dere tror det er ferdig og hva slags alternativer dere har på blokka når det gjelder å gi personer i fotballhistorien oppmerksomhet?

Pål Bjerketvedt opplyser i en sms at han ikke har mer å legge til nå, og viser til at det nevnte programmet er under arbeid.

