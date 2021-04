Klopp fortsatt skeptisk til superliga-planer: – Vi har ikke vært involvert

Det var tyskeren klar på da han ble intervjuet av Sky Sports i forkant av mandagens Premier League-møte med Leeds.

Klopp har tidligere uttrykt skepsis mot planene om en lukket europeisk superliga. Nå er planene nærmere å bli en realitet enn noen gang. Liverpool er blant de tolv klubbene som skal delta.

– Jeg har ikke endret mening. Jeg hørte om dette for første gang i går. Vi har fått noe informasjon, men ikke mye, for å være ærlig. Det er mest de tingene man mer eller mindre kan lese om i aviser, sa Klopp foran mandagens kamp.

Supportere, fotballpersonligheter og politikere fra en rekke land har uttrykt sterk misnøye med planene.

– Det er vanskelig. Folk er ikke fornøyde, og det kan jeg forstå. Men jeg kan ikke si å mye mer om det. Vi har ikke vært involvert i noen prosesser, verken jeg eller spillerne. Vi visste ikke om det. Nå er fakta ute, så får vi se hvordan det utvikler seg, sa Klopp.

Juventus, Manchester United, Inter, Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid er klubbene deltar i det nye superligaprosjektet.

Klopp fortalte videre at han ikke har noen problemer med Champions League-konseptet, og at han liker tanken på at en klubb som West Ham kan få spille i Europas gjeveste klubbturnering etter en strålende sesong.

Tyskeren var tydelig på han ikke uten videre bifaller linjen klubben hans nå har valgt å følge.

