Dansk fotballpresident: – Superligaklubbene blir kastet ut av årets europacuper

Søndag ble det kjent at 12 av Europas største fotballklubber går sammen om å danne en ny utbryterliga. I etterkant har presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Alexander Ceferin, gått hardt ut mot klubbene og varslet at de vil bli kastet ut av alle turneringer som styres av Uefa.

Nå sier presidenten i Det danske fotballforbundet, Jesper Møller, at den sanksjonen kan bli iverksatt svært raskt. Møller forventer at utbryterklubbene blir kastet ut av mesterligaen kommende fredag.

– Da skal de 12 klubbene ut, sier Møller og legger til:

– Det er selvfølgelig noe juridisk involvert som skal avklares først, men min holdning er, så fremst det lar seg gjøre, at de klubbene skal ut på fredag.

Styret i Uefa møtes igjen kommende fredag. Der ser Møller for seg at avgjørelsen blir tatt, dersom det juridisk er dekning for det.

Det vil i så fall betyr at inneværende mesterliga-turnering er over for tre av fire semifinalister og at Paris Saint-Germain trolig utropes til vinnere. Manchester City, Chelsea og Real Madrid er alle del av den nye utbryterligaen.

Videre er også Manchester United og Arsenal videre til semifinalen i Europaligaen. Blir begge kastet ut går Villareal og Roma videre til finalen.

Uefa-president Ceferin har tidligere sagt at han vil ha superligaklubbene og deres spillere utelukket også fra EM og VM.

