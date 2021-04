Iheanacho sendte Leicester til sin første cupfinale siden 1969: – Elsker FA-cupen

Det er Leicesters første FA-cupfinale siden 1969. Den tradisjonsrike klubben, som sjarmerte verden da den vant Premier League i 2016, har nå mulighet til å hente nok en tittel.

I finalen venter Chelsea, som slo Manchester City i sin semifinale.

Det var knyttet stor spenning til duellen mellom spissene Jamie Vardy og Danny Ings. Men de to storscorerne preget aldri semifinalen. I stedet var det Vardys spissmakker Iheanacho som ble den store helten.

Han fikk en god klem av en storfornøyd Brendan Rodgers, som er i ferd med å styrke sin status som manager. Leicester er også med i kampen om medaljer i Premier League.

– Jeg elsker FA-cupen, og FA-cupen elsker meg, sa Iheanacho.

– Forhåpentligvis kan han elske den enda mer etter finalen. Han er en god spiller, sa Rodgers i sitt seiersintervju.

[ Chelsea knuste Guardiola og Citys kvadrupeldrøm: – Vi fortjente å vinne ]

Som et svar på superliga-planene

Manageren understreket at FA-cupen betyr mye, og at de skal gjøre alt for å sikre trofeet.

– Vi skulle kanskje ha hatt mer enn ett mål i dag. Jeg er veldig glad på vegne av spillerne, fansen og alle i klubben. Det var en tett kamp, en semifinale. Da blir det ikke så mange sjanser, sa Rodgers.

Det at en askeladd som Leicester gikk til finale på samme dag som planene om en superliga med Europas gigantklubber ble kjent, ble av flere sett på som et godt svar på de omstridte planene.

– Jeg kan ikke si så mye om det, jeg har konsentrert meg om kampen i dag, sa Rodgers på spørsmål om de planene kan gjøre det vanskeligere for tradisjonsrike, men mindre klubber, som hans.

[ Fotballmyndighetene hardt ut mot nye superligaplaner – storklubber trues med eksklusjon ]

Sjansefattig

Men det var det en relativt sjansefattig kamp de 4000 tilskuerne på Wembley fikk se. Tilskuerne var invitert inn som del av et forskningsprosjekt, som vil se på hvordan det gradvis kan slippes inn flere tilskuere på balløya.

Publikum satt med god avstand mellom seg på tribunen. De ga lyd fra seg, men ingenting i nærheten av hva et fullsatt Wembley hadde gjort.

Ute på banen var det en typisk britisk fotballkrig som utspilte seg. Leicester leverte en sterk defensiv kamp, og Iheanachos mål etter 55 minutter var den første avslutningen på mål som ble registrert i kampen.

Nigerianeren fikk avslutte fra fem meter etter et oppspill der blant annet Vardy var sterkt delaktig.

[ Formsterk Greenwood sikret ny United-seier med to mål: – Liker å gjøre det sånn ]

Null avslutninger på mål

Leicester var storfavoritt før kampen. Men blåtrøyene klarte aldri å spille ut Southampton.

I første omgang var Vardy nærmest da han fikk avslutte fra skrå vinkel, men den knallharde avslutningen gikk på feil side av krysset og utenfor.

Southampton avsluttet kampen uten å få registrert en eneste avslutning på mål, men hadde seks som gikk utenfor.

Leicester-stjernen James Maddison fikk spille den siste halvtimen, etter at han har vært i unåde på grunn av brudd på koronareglene. Han viste fram kreativitet, men det endte ikke i store sjanser.

[ «FA-cupen betyr mer enn noensinne» ]