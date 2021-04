VIFs treningskamp mot KFUM er avlyst

“Avlyst. KFUM har fått koronaproblemer”, melder VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga får ikke på plass noen ny motstander på så kort varsel og kjører vanlig trening i stedet.

I KFUM er det ingen spillere som er smittet, men en person i nær familie.

- Det er ingen av våre spillere som er smittet, men et familiemedlem til en av spillerne har testet positivt, og da mener vi det for alle involverte er best å avlyse kampen for å være på den trygge siden. Alle våre spillere er testet og ingen er positive, men i den sårbare fase vi er før seriestart, tar vi ingen sjanser, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg til KFUMs hjemmesider.

Så langt har VIF bare spilt en treningskamp, 1-1 mot Strømsgodset. Før seriestarten mot Rosenborg 9. mai, er det avtalt tre kamper til, mot Sarpsborg08 onsdag i neste uke, Raufoss og Tromsø. Alle kampene skal spilles på Intility.

KFUM både trener og skal spille sine seriekamper på Intility i år på grunn av ombygging på Ekeberg.









