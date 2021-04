Slik blir den nye eliteseriestarten – amputerte runder innleder sesongen

Torsdag offentliggjorde Norges Fotballforbund det reviderte kampoppsettet for landets øverste fotballiga. Der er det blant annet tatt høyde for enkeltklubbers ønske om forsinket åpning, og også tilrettelagt for de klubbene som skal spille viktige kamper i Europa.

Eliteserien sparkes i gang søndag 9. mai. Forutsetningen er at myndighetene gir grønt lys for å starte opp med seriespill. En endelig avklaring er varslet samme uke som de første kampene etter planen skal spilles.

Samtidig har flere eliteserieklubber bedt Norges Fotballforbund om å få utsatt sine to første kamper. En slik utsettelse vil gi en ekstra uke til forberedelser i kjølvannet av den siste tidens treningsnekt i blant annet Viken. Det ønsket har NFF innvilget.

Fem kamper innleder

Dermed blir ikke Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg, Mjøndalen, Haugesund og Strømsgodset å se på banen i eliteseriens åpningshelg. Kun fem kamper spilles da. Det er:

Molde – Kristiansund, Viking – Brann, Bodø/Glimt-Tromsø, Vålerenga – Rosenborg og Odd – Sandefjord.

Kampen mellom Odd og Sandefjord tilhører runde to.

Det som blir runde to avvikles påfølgende midtuke. Også da er flere kamper utsatt. I alt blir det spilt bare fire kamper onsdag 12. og torsdag 13. mai.

Kampene som spilles er: Brann – Vålerenga, Kristiansund – Bodø/Glimt, Rosenborg – Viking og Tromsø – Molde.

Slik bli 16. mai-runden

Først i runde tre søndag 16. mai skal samtlige klubber i aksjon. Oppsettet ser da slik ut:

Bodø/Glimt – Rosenborg, Molde – Brann, Sandefjord – Mjøndalen, Sarpsborg – Haugesund, Stabæk – Odd, Strømsgodset – Lillestrøm, Viking – Tromsø og Vålerenga – Kristiansund.

Kampene som utsettes i de første rundene vil bli spilt på et senere tidspunkt. Samtidig vil tilpasningene som nå er gjort medføre at Eliteserien i en lengre periode vil ha en tabell der klubbene har spilt ulikt antall kamper.

Siste runde i Eliteserien spilles søndag 12. desember. Det ble klart allerede onsdag da NFF offentliggjorde sin oppdaterte hovedterminliste.

Komplekst

– Det er en utrolig kompleks hovedterminliste, fordi det er mange hensyn å ta. Det vi har søkt å ta hensyn til, er å få mest mulig fair play, at klubbene får sine ønsker mest mulig oppfylt, og at de fire klubbene som skal ut i Europa får sine spilleplaner hensyntatt, sa administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til NTB da.

Klart er det også at NFF sikter på å gjennomføre et fullverdig fotball-NM for 2021-sesongen. Det innebærer at de tre første rundene spilles i år, mens de fire siste legges til våren 2022.

Åpningsrunden skal etter planen spilles 24.- og 25. juli. Cupfinalen går 1. mai neste år.

Slik spilles utvalgte runder (kamptidspunkter i parentes):

Runde 1:

Søndag 9. mai:

Molde – Kristiansund (18.00), Viking – Brann (18.00), Bodø/Glimt-Tromsø (18.00), Vålerenga – Rosenborg (20.00) og Odd – Sandefjord (18.00, tilhører runde to).

Utsatt: Sarpsborg – Mjøndalen, Stabæk – Lillestrøm, Sandefjord – Haugesund, Strømsgodset – Odd.

Runde 2:

Onsdag 12. mai:

Kristiansund – Bodø/Glimt (18.00), Brann – Vålerenga (20.00).

Torsdag 13. mai:

Tromsø – Molde (18.00), Rosenborg – Viking (20.00)

Utsatt: Lillestrøm – Sarpsborg, Mjøndalen – Stabæk, Haugesund – Strømsgodset.

Runde 3, 16. mai:

Sarpsborg – Haugesund (15.00), Viking – Tromsø (15.00), Vålerenga – Kristiansund (15.00), Bodø/Glimt – Rosenbobrg (18.00), Sandefjord – Mjøndalen (18.00), Strømsgodset – Lillestrøm (18.00), Molde – Brann (20.00).

Runde 30, 12. desember (siste serierunde):

Brann – Sarpsborg, Haugesund – Molde, Kristiansund – Vålerenga, Lillestrøm – Sandefjord, Mjøndalen – Bodø/Glimt, Odd – Stabæk, Rosenborg – Strømsgodset, Tromsø – Viking.

