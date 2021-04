Skeid-treneren i podcast: – Er du god nok er du gammal nok, og det må jo gå alle veier

Gard Holme er fra tjukkeste Østfold og trente både Vålerenga, Stabæk og Tromsø før han fikk sin første hovedtrenerjobb i toppfotballen. Nå skal han ta fatt i sesong nummer to med Skeid, etter en sesong som nesten endte i opprykk til Obos-ligaen.

Trikkeligaen tok med opptaksutstyr og minnekort til den splitter nye (men ikke særlig lovprisede) kunstgressbanen på Nordre Åsen for å snakke om fotball, taktikk, framtidsutsikter, Daniel Braaten og pornopenger.

Pornopenger og juggel

Skeid er jo, tross sin historie, godt plassert nede i Postnord-ligaen. Likevel fikk klubben massiv medieomtale i vinter, da det ble kjent at klubben arver store beløp etter pornograf Leif Hagen.

– Da jeg ble oppringt og fikk beskjed om at dette skulle skje, jeg begynte jo bare å le. Det er nesten så jeg fortsatt ikke tror på det, sier Holme nå.

– Skeid har jo arva boet hans. Så det er ikke sånn at det nå står 30 millioner på kontoen vår. Vi har arva litt penger, men først og fremst har vi arva masse ting. Alt fra gamle trebåter til gullsmykker til gamle spritflasker og alt mulig rart av juggel. Som alle eier. Et hvilket som helst arveoppgjør er jo fullt av ting. Jeg tror det skal holdes en auksjon.

Selv om han er trener for A-laget vil han bruke pengene langsiktig.

– Hvis han ønsker å legge igjen de penga her, så er den beste måten å gjøre det på er at neste generasjons barn og unge får bedre rammevilkår. Og ikke minst jentefotballen. Vi skal ikke bruke ei krone av de penga på A-lagskontrakter, sier Gard Holme.

Ett år til, Daniel?

Han forteller også om den soleklart mest meritterte spilleren i laget.

– Får vi se Daniel Braaten på Skeid i 2021?

– Daniel er velkommen, han. Men jeg har ikke snakka med han siden sesongen i fjor. Jeg lar det bare være, og så kan det være vi tar en prat igjen. Hvis han har lyst til å være med, så kommer han fort i form. Samtidig bygger vi laget med en plan og en tanke uten han.

– I fjor brukte du han på samtlige plasser unntatt keeper?

– Ja, han beviste i fjor at han kan ting i begge ender. Det er plass til Daniel hvis han har lyst, men vi gidder ikke mase. Han skal få slippe at vi ringer hver eneste uke, sier Holme om spilleren som med sine 38 år er et par år eldre enn treneren sjøl.

– Er du god nok er du gammal nok, og det må jo gå alle veier, sier treneren.

