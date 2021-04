Ny Cavani-scoring da United cruiset inn til ny semifinale i Europaligaen

United hadde 2–0 som utgangspunkt fra bortemøtet mot Moldes overmenn Granada. Dermed måtte spanjolene kjempe i en tung oppoverbakke vel vitende om at tre mål måtte til for et avansement.

Paul Pogba var kaptein for anledningen, og han stusset ballen videre i feltet til Cavani, som avsluttet fra åtte-ti meter på hel volley med venstrebeinet. Cavani ble matchvinner mot Tottenham søndag.

I det 90. minutt ble Jesús Vallejo «lurt» av at Juajn Mata ikke traff et innlegg med hodet og satte ballen i eget nett.

United hadde god kontroll, og Granada var aldri i nærheten av å ødelegge for vertene.

Solskjær måtte klare seg uten Luke Shaw, Scott McTominay og Harry Maguire, som alle pådro seg gult kort i det første møtet mot Granada og dermed suspensjon før returmøtet. I tillegg var Marcus Rashford usikker før kampen, og angrepsspilleren ble værende på benken.

Nå venter Roma i semifinalen for Solskjærs menn. Den spilles 29. april og 6. mai.

