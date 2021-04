Lacazette-dobbel og Arsenal-unggutter sikret semifinale mot Slavia Praha

Arsenal var uten et par nøkkelspillere som Martin Ødegaard og kaptein Pierre-Emerick Aubameyang. Nordmannen var ute med vond ankel, mens spissen har pådratt seg malaria etter landslagsoppdraget hjemme i Gabon.

Slavia Praha hadde et bortemål å gå på etter 1-1 i London i forrige uke. Den fordelen hadde de bare et drøyt kvarter.

Etter 14 minutter trodde Emile Smith Rowe at han hadde sendt laget sitt i føringen med et viktig bortemål. Han var litt vel tidlig framme etter at Bukayo Sakas skudd traff stolpen

Etter to minutters gransking av VAR annullerte dommeren målet for offside.

Kort etter var Nicolas Pépé framme og førte Arsenal i ledelsen. Han tråklet seg flott fri på kanten og vippet ballen over målvakten Kolar. Han ble spilt igjennom av Smith Rowe.

Vertene hadde ikke kommet fra sjokket førJakub Hromada var uheldig og dyttet Saka over ende innenfor 16-meteren.

Alexandre Lacazette satte straffen sikkert i mål.

Etter 24 minutter var det Saka selv som fikk nettkjenning. Han avsluttet en periode på drøye ti minutter hvor Mikel Artetas gutter nærmest kjørte over sine motstandere.

Saka satte et lavt skudd fra 16 meters hold i mål til 3-0. Lacazette som var kaptein for anledningen, satte inn 4-0 like før han ble byttet ut like etter.

Arsenal møter spanske Villarreal borte i sin første semifinale 29. april. Returmøtet går 6. mai.

