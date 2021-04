Guardiola hyller Dortmunds stjerneskudd: – Kanskje lyver han om alderen?

Onsdag scoret Bellingham sitt aller første Champions League-mål. Det skjedde få dager etter at han noterte sin første scoring i Bundesliga.

– Jeg kan nesten ikke tro det. Kanskje lyver han om alderen sin? Han er så god for en 17-åring å være. En fantastisk spiller, sa Guardiola etterpå.

Engelskmannen ga Dortmund en tidlig ledelse i returkampen i mesterligakvartfinalen, men etter pause slo Manchester City tilbake og vant 2-1. Sammenlagt gikk de lyseblå videre med 4-2.

Bellingham viste også sine kvaliteter i det første oppgjøret i Manchester. Der fikk han en scoring annullert, en dommeravgjørelse mange mente var helt feil.

– Jeg snakket med treneren hans, Edin (Terzic). Han fortalte meg at det vi har sett over to kamper, er det han viser på hver eneste trening, sa Guardiola videre om Bellingham etter onsdagens kamp.

17-åringen er den yngste engelskmannen noensinne til å score mål i Champions League. Han kom til Borussia Dortmund fra Birmingham i fjor sommer.

Til tross for sin unge alder er det ventet at Bellingham får plass i England-troppen til EM-sluttspillet i juni og juli.

