Toppfotballen får unntak – samtlige klubber kan gjenoppta fellestreninger

Det bekrefter kulturminister Abid Raja og Norges Fotballforbund overfor NTB. VG var først ute med å melde om unntaket.

Ifølge statsråden kan toppklubbene i fotballen begynne å trene allerede fra tirsdag ettermiddag.

– Regjeringen har besluttet at vi gjør unntak når det gjelder organisert trening for toppidrettsutøvere i de kommunene som har vært underlagt 5A-forskriften. De har ikke kunnet trene. Det gjør vi et unntak for fra klokken 16 i dag, sier kulturminister Raja til NTB.

Han understreker at det i dialogen med Norges idrettsforbund har vært vesentlig å holde definisjonen av hvem som er toppidrettsutøvere «innenfor ansvarlige rammer».

– For vi er fremdeles i en pandemi, sier Raja.

– Svært takknemlig

Lørdag ble perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlenget for en rekke kommuner i Viken. Fotballklubbene Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm, Fredrikstad, Ull/Kisa og Strømmen sto dermed i en situasjon der de ikke kunne starte opp med fellestreninger før tidligst 26. april.

Norges Fotballforbund har vært tydelig på at uten et raskt unntak ville det bli vrient å følge den siste planen om å sparke i gang Eliteserien 8. og 9. mai. 1. divisjon har planlagt seriestart 15. mai.

– Vi er svært takknemlig for unntaket fra det strengeste tiltaksnivået. Det betyr at vi kan starte opp med seriespill i toppfotballen som planlagt, etter en periode med forberedelser og treningskamper, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Leif Øverland, administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF) er naturlig nok også glad for nyheten.

– Det er positivt at ting skjer som det er signalisert. Og det er positivt at smittetallene i Norge går ned så vi får en total gjenåpning av idretten. Så er vi naturligvis glade for at vi får muligheten til å starte opp med seriespill i mai om utviklingen går riktig vei, sier han.

FFK får, sammen med de andre klubbene fra Viken som spiller i Eliteserien og 1. divisjon, lov til å trene som normalt igjen. (Tommy Skauen)

Treningskamp-detaljer kommer

Toppfotballen får altså det ønskede unntaket fra tiltaksnivå A, under forutsetning av at den oppdaterte smittevernprotokollen følges.

Heller ikke treningskamper har det vært tillatt å gjennomføre den siste tiden. I forrige uke varslet kulturminister Raja overfor NTB at en avgjørelse rundt dette kunne ventes kommende fredag.

– Vi holder også prognosen med treningskamper, men detaljene vil partilederne gi en orientering om klokken 16 i dag. Og vi har en plan om å forsøke å holde ambisjonen om seriestart, sier kulturministeren til NTB tirsdag.

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april, men måtte utsettes som følge av strenge smitteverntiltak. Nå går det altså mot åpningskamper 8. og 9. mai.

Idrettspresidenten jubler

Tirsdagens beslutning fra regjeringen betyr også at andre deler av toppidretten får unntak fra det strengeste tiltaksnivået og kan gjenoppta mer normal aktivitet i kommuner som er underlagt tiltaksnivå A.

– Dette er gledelige nyheter for toppidretten. Forbudet mot organisert trening for våre toppidrettsutøvere i kommuner med det høyeste tiltaksnivået har skapt store utfordringer, spesielt knyttet til nødvendige forberedelser mot forestående kamper, konkurranser og mesterskap nasjonalt og internasjonalt, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

De ulike treningsmulighetene som den siste tiden har rådet blant annet i toppfotballen, har skapt debatt om at det etter gjenåpningen vil bli konkurrert på ulike vilkår.

– Ved å avvikle forbudet opplever jeg at myndighetene anerkjenner betydningen av fair play for norsk toppidrett, og at alle våre fremste utøvere skal ha like konkurransevilkår. Nå gleder vi oss over beslutningen og ser fram til en trygg oppstart av både treningskamper og seriekamper for flere idretter i ukene fremover, sier Kjøll.

