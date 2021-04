Dortmund vil ikke selge Haaland: – Jeg respekterer det, men er ikke enig, sier agenten

Det er i et intervju med tyske Sport1 at Raiola snakker om samtalene han har hatt med Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

– Jeg kan bekrefte at jeg har vært i Dortmund. Michael Zorc, Dortmunds sportsdirektør, gjorde det veldig klart at de ikke ønsker å selge Erling, sier Raiola til TV-kanalen.

– Jeg respekterer det, men det betyr ikke at jeg er enig. Det er ingen krig mellom meg og Dortmund, tilføyer han.

Klausul

Haaland har kontrakt med Dortmund fram til 2024, men det spekuleres høyt i at nordmannens kan bli solgt allerede til sommeren.

Måltyven skal ha en klausul i sin kontrakt med Dortmund, men den kan angivelig ikke utløses før sommeren 2022.

Dortmund-toppen Zorc har ved flere anledninger gjort det klart at klubben planlegger for å starte også neste sesong med nordmannen i spillerstallen.

Samtidig har det vært spekulert høyt i en rekke medier om at Haaland neppe ønsker å bli værende i Dortmund dersom klubben ikke kvalifiserer seg for mesterligaen neste sesong. Storklubben sliter i den tyske ligaen og kan gå glipp av en topp fire-plassering der. I øyeblikket er det sju poeng opp til Eintracht Frankfurt.

Ønsket av mange

I mesterligaen står også Dortmund i fare for å ryke ut. Den første kvartfinalen mot Manchester City endte med 1-2-tap. Returkampen spilles onsdag.

Haaland har så langt bokført 49 scoringer på sine 52 kamper for den tyske storklubben. Han er ettertraktet av storklubber over hele Europa.

Real Madrid og Barcelona er nevnt som to av flere beilere. Nylig besøkte pappa Alfie Haaland de to klubbene. The Athletic skriver at de to, sammen med Manchester-klubbene, Chelsea, Bayern München og PSG er de eneste klubbene som kan ha råd til å betale det det koster å hente Erling Braut Haaland.

Det anerkjente nettstedet skriver at det kan koste opp mot 400 millioner pund over fem år å sikre seg Haalands tjenester, inkludert lønn, agentbetalinger og overgangssum.

