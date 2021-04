Godset henter tilbake gammel kjenning i delt trenerløsning: – Fordeler ansvaret seg imellom

Det melder Godset selv på sine egne hjemmesider søndag kveld.

– Det var etter et meget sterkt ønske fra Håkon Wibe-Lund at Bjørn Petter Ingebrigtsen har sagt ja til igjen å tre inn i en trenerrolle i klubben. Wibe-Lund og Ingebrigtsen har begge meget solid erfaring og kunnskap om det å være trenere på høyt plan. Begge kjenner klubben, både spillere og administrasjon, meget godt og sier at dette er en oppgave de går til med stor iver og entusiasme, skriver klubben.

Duoen overtar ansvaret for toppklubben etter at Henrik Pedersen ble ferdig som trener fredag.

– De to trenerne vil selv organisere hvordan de skal fordele ansvaret seg imellom, og ledelsen i klubben har ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge denne løsningen på trenerspørsmålet skal vare, skriver klubben videre.

Wibe-Lund har vært assistenttrener i Strømsgodset de seks siste årene, og han har også vært midlertidig hovedtrener to ganger tidligere.

53-åringen Bjørn Petter Ingebrigtsen har vært hovedtrener for Strømsgodset to ganger tidligere, i 2015-2016 og 2018-2019. Begge gangene endte med at han måtte trekke seg med helseproblemer.

