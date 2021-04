Barcelona-sjefen raste etter «El Clásico»-dramaet: – Klart straffespark

Situasjonen nederlenderen hisset seg opp over skjedde helt på tampen av det som ble en innholdsrik og intens toppkamp i spansk fotball.

Danske Martin Braithwaite gikk i bakken i duell med Real-forsvarer Gerland Mendy. Dommer Gil Manzano vinket spillet videre, en avgjørelse som skapte stor frustrasjon både blant gjestenes spillere og på sidelinjen.

– Hvis du er Barcelona-fan og så denne kampen, vil du være svært irritert over to av dommerens avgjørelser. Det var et klokkeklart straffespark, og deretter la han kun til fire minutter, sa trener Koeman til Movistar etter kampen.

– Igjen må vi bare akseptere det og holde munn, tilføyde nederlenderen.

[ Real Madrid ny serieleder etter dramatisk «El Clásico»-seier i grisevær ]

Sint Pique

Etter kampslutt viste TV-bildene at Barcelona-profilen Gerard Pique oppsøkte dommer Manzano for å uttrykke sin frustrasjon. Det skal angivelig ha ledet til et gult kort, selv om Pique aldri var på banen under oppgjøret.

Barcelona-trener Koeman innrømmet på sin side også at laget hans ikke leverte på topp i en kamp som ble preget av et voldsomt regnvær etter pause.

– I første omgang var vi verken gode i forsvar eller angrep. Vi var bedre i annen omgang. Alt jeg ber om er at dommeren treffer de riktige beslutningene, sa nederlenderen.

[ Dortmund om Barcelona-ryktene: – Ikke et problem at Haalands far vil sole seg ]

Gullthriller

Lørdagens toppkamp ble avsluttet med mer dramatikk. Først fikk Real Madrid-profilen Casemiro rødt kort. Deretter skjøt Barcelona-spiller Ilaix Moriba i tverrliggeren i sluttsekundene.

Seieren sendte Real forbi byrival Atlético Madrid på tabelltoppen i La Liga. Målforskjellen skiller lagene før et formsvakt Atletico besøker Real Betis søndag.

Barcelona er poenget bak. Dramatikken i gullkampen i spansk fotball ble dermed ikke mindre av lørdagens resultat.

[ La Liga fant ikke bevis for rasisme mot Valencia-spiller ]