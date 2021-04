«Viser ligaens beste spiller veien til en agentfri hverdag?»

Mens Erling Braut Haalands agent Mino Raiola var på Europaturné sammen med Haalands far, og besøkte det som var av europeiske toppklubber, forhandlet Premier Leagues beste spiller sin nye langtidskontrakt på egen hånd.

Kevin de Bruynes tidligere agent ble i 2020 arrestert i Belgia etter at midtbanespilleren selv anklaget han for å ha fikset med kontrakten for å skaffe seg mer penger. Derfor valgte belgieren å forhandle fram sin nye kontrakt på egen hånd, med hjelp fra sin far og en advokat familien kjenner. De Bruynes nye kontrakt skal være verdt nærmere én milliard kroner over de neste fire årene, og uten hjelp fra en agent slipper han også å betale honorar og drar inn alle pengene selv.

Om det ikke var spesielt nok at det mange anser som Premier Leagues beste spiller forhandlet fram sin egen kontrakt, tok belgieren samtidig kontakt med et firma som spesialiserer seg i sportsanalyse. På den måten kunne han vise fram sin egenverdi i forhandlingene med klubben, og vise til et solid statistisk grunnlag for sine krav.

Bruken av agenter har skutt i været, og de siste fem årene har agenthonoraret klubbene i Premier League har betalt gått opp fra 536 millioner til 3,17 milliarder kroner. Det er altså en økning på 2,64 milliarder kroner i agenthonorarer på bare fem år. Og det er bare i Premier League alene, der Chelsea det siste året topper med 408 millioner kroner.

Manchester City og Manchester United har på sin side det siste året brukt 350 millioner kroner på agenthonorar, og siden begge er på Haaland-jakt blir det mer i det kommende året. Mino Raiola er nemlig ingen billig mann i drift, som bevist da han forhandlet milliardavtalen som hentet Paul Pogba tilbake til United. For det skal han ha fått litt over 250 millioner kroner.

Raiola har også spillere som Zlatan Ibrahimovic, Mathijs de Ligt, Marco Verratti og en rekke unge stortalenter. Ajax-supporterne er for eksempel dypt fortvilet over at deres nyeste stjerneskudd, Brian Bobbey, allerede forlater klubben til fordel for RB Leipzig. Som igjen gjør at Mino Raiola tjener penger.

Jorge Mendes er en annen superagent, som blant annet eier stort sett alle spillerne i Wolves og alle andre portugisiske spillere i Premier League i tillegg til blant andre Cristiano Ronaldo og José Mourinho. Dermed representerte han både selgende trener (Nuno Esperito Santo), kjøpende trener (José Mourinho), spiller Matt Doherty OG klubben Wolverhampton da Doherty gikk fra Wolves til Tottenham før årets sesong. Slikt blir det penger av til Mendes.

FIFA ønsker nå å regulere agentmarkedet i langt større grad, og har kommet med flere forslag som vil sette et tak på hvor mye agenter kan tjene på spillersalg, kontraktsforhandlinger og hvor stor andel av lønna agenten kan kreve av sine spillere. Det er selvsagt ikke noe superagentene vil være med på, og i marked som ikke akkurat har det beste ryktet på seg, har nå mange av superagentene gått sammen for å true FIFA med søksmål for å hindre dem i å utøve jobben deres.

Det å tro at agentvirksomheten går ned, er som å tro på julenissen. Samtidig er det også mange som har god brukt for en agent, både for å vise seg fram for andre klubber og fordi de fleste spillerne verken kjenner sin egen markedsverdi eller kjenner til jussen i spillerkontrakter. Det gjør at agenter absolutt har sin plass i fotballen, men samtidig må de reguleres bedre.

FIFA fjernet kravet om å ta en eksamen for å få en agentlisens i 2015, som gjør at det er nokså fritt fram for å bli agent. Det gjør dessverre også at vi har fått en del historier om opportunistiske agenter som drar til Afrika og lover spillere der gull og grønne skoger, før de forlater dem uten å kunne språket i et fremmed land hvis de ikke klarer prøvespill i en klubb.

Selv om superagentene vil motsetter seg regulering, må FIFA finne et felles regelverk for å forhindre utnyttelsen av både mennesker på lykkejakt, og grådige agenter som flår spillere og klubber. Spillermakten Kevin de Bruyne har er få forunt.

